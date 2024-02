No ’Encontro’, jornalista Nathan Gomes fala a respeito de assalto durante reportagem sobre violência - Reprodução / Globoplay

No ’Encontro’, jornalista Nathan Gomes fala a respeito de assalto durante reportagem sobre violênciaReprodução / Globoplay

Publicado 29/02/2024 10:21 | Atualizado 29/02/2024 10:40

Rio - O jornalista Nathan Gomes, da TV Metrópole, foi vítima de um assalto enquanto fazia uma reportagem sobre o aumento dos casos de violência em Fortaleza, no Ceará. O repórter, que havia sido chamado pelos moradores para denunciar a insegurança do local, foi abordado por dois homens em uma moto e teve o celular roubado.

Ao participar do programa "Encontro", comandado por Patrícia Poeta, o jornalista detalhou o episódio traumático e ressaltou as medidas tomadas pelas autoridades locais. "De fato essa foi uma situação traumática vivenciada por nossa equipe no bairro Cidade dos Funcionários, ali em Fortaleza. Eu havia sido acionado pela comunidade para poder falar sobre a insegurança, sobre os assaltos que acontecem por lá. E, durante a matéria, nós fomos surpreendidos por dois homens em uma moto", iniciou Nathan.

"[Os criminosos] foram logo puxando a arma, anunciando o assalto, levaram meu aparelho celular, ameaçaram realizar disparos com a arma de fogo... Fugiram, mas o trabalho rápido da polícia fez com que a motocicleta utilizada no crime fosse localizada, dois suspeitos foram apreendidos, meu celular também foi recuperado (estou indo agora na delegacia para poder ser restituído)", disse ele, que não deixou de lamentar a impossibilidade de desempenhar o próprio trabalho.

"Vale a pena ressaltar que é uma situação bem delicada. A gente, no ato da profissão, buscando informação, externando os sentimentos das pessoas, a gente passar por uma situação dessa, extremamente traumática... Mas está tudo muito bem, vamos torcer para que esse tipo de situação não volte a se repetir", concluiu Nathan.

