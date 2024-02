Galvão Bueno fala sobre estreia de seu quadro no ’É de Casa’ - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 29/02/2024 12:51 | Atualizado 29/02/2024 14:21

Rio - Figura histórica das transmissões esportivas brasileiras, Galvão Bueno, de 73 anos, está de volta à TV Globo. No entanto, o público verá o narrador de uma maneira bem diferente. É que ele estreia, neste sábado (2), no comando do quadro "A Voz da Emoção", no "É de Casa".

No novo desafio, o apresentador contará histórias inspiradoras de coragem e amor sobre anônimos de todo o Brasil, destacando a trajetória dessas pessoas a partir de depoimentos de quem vive próximo a elas.

"A ideia é falar com emoção sobre a vida das pessoas, o que na verdade eu sempre fiz. Não tem nada a ver com esporte. São histórias de superação, vitórias na vida de pessoas que tinham muito contra, mas que conseguiram. É usar tudo aquilo que eu sempre fiz: falar com emoção; só que agora com fatos muito impactantes na vida de anônimos", adianta Galvão.

A ansiedade para a estreia é grande. "Tem muita expectativa e ansiedade, claro, como toda estreia. É uma série de seis programas com histórias fantásticas, maravilhosas, emocionantes, em que eu uso minha voz e aquilo que aprendi nesses anos todos para contar essas histórias, e depois, junto com a Maria Beltrão, receber os personagens no estúdio. É uma coisa de muita emoção, mas é uma emoção de vida, de conquistas, de coisas que pareciam impossíveis, mas que acabam se transformando em realidade", diz.

Agora no entretenimento, Galvão foi bem recebido pelos apresentadores do 'É de Casa', Rita Batista, Talitha Morete, Maria Beltrão e Thiago Oliveira, e fez questão de elogiá-los. "Nunca tinha trabalhado com a Maria Beltrão, mas sempre admirei muito o trabalho dela em tudo o que fez. Ela tem uma alegria constante, muita cultura, fala muitíssimo bem, sabe aproveitar os momentos. Sempre a admirei muito, e sei que é recíproco. É uma coisa bacana, um fã de um lado e um fã de outro. Acho que estamos conseguindo juntar todas essas coisas e está sendo muito legal, muito gostoso trabalhar com ela. Além disso, Talitha, Rita e Thiago também têm um astral muito alto".

No fim de janeiro, inclusive, o narrador participou do matinal e adorou. "Durante os momentos em que participei com eles - no churrasco com o Thiago, com todo mundo junto, antes do Carnaval – foi muito bacana, uma experiência muito boa. Está sendo gostoso trabalhar com todos eles. Isso sem falar na Patrícia Cupello, que é a diretora do programa e que já conheço há muito tempo. Ela começou lá atrás no esporte com a gente, e tem muita competência, capacidade e tranquilidade para fazer essa direção", destaca.

Dono dos bordões "Haja coração" e "Vive um drama", Galvão completa cinco décadas de televisão neste ano, com grandes feitos. "Minha voz marcou o esporte na Globo por mais de 40 anos. Neste mês de março, estou completando 50 anos de televisão. São 13 Copas do Mundo, mais de 10 Olimpíadas, centenas e centenas de Grandes Prêmios de Fórmula 1 – inclusive recebi, em 2013, a homenagem do Clube dos 500, de 500 grandes prêmios de Fórmula 1. Mas narrei até 2019, então não sei exatamente qual seria o número hoje, talvez mais de 600 ou 700".