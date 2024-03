Raphael Logam interpreta Hans em ’Família é Tudo’ - Manoella Mello / Globo

Raphael Logam interpreta Hans em ’Família é Tudo’Manoella Mello / Globo

Publicado 04/03/2024 06:00 | Atualizado 04/03/2024 09:28

Rio - Uma carreira de mais de 25 anos como ator em séries, novelas, teatro e cinema e duas indicações ao Emmy Internacional. É com esse currículo que Raphael Logam, de 38 anos, entra em cena como Hans em "Família é Tudo", nova novela das sete da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (4).



Na trama criada por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink, Hans é filho de Catarina, interpretada por Arlete Salles, e um ambicioso diretor da gravadora da irmã gêmea de sua mãe, Frida, também vivida por Salles. Após a tia ser dada como morta, Hans vê seus planos de conquistar a fortuna da família ameaçados por uma surpresa no testamento, que deixa a herança para os cinco netos distantes dos negócios.

fotogaleria

O papel de Logam tem todas as características de um bom vilão de novela. No entanto, ele se recusa a tratar seu personagem como tal."Ele tem uma ambição muito forte e todos os motivos para fazer o que faz. Sempre foi muito dedicado a esse império que é a gravadora Mancini Music e também quer uma fatia desse bolo", defende o ator, aceitando que o personagem passa "um pouco" do limite. "O Hans tem tudo, mas ele quer mais. Isso é assustador, mas é bom também. Eu sempre vou defender o personagem".Raphael se diz honrado por atuar ao lado de Arlete Salles, de 85 anos. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei trabalhar com ela. A gente imagina que uma atriz com a sua experiência não terá tempo, mas ela tem um cuidado enorme comigo, que eu não esperava".Para o carioca, a sua grande inspiração no trabalho são os atores negros de outras gerações, como Grande Otelo. "A gente entende que os mais velhos são muito importantes. Eles vêm abrindo portas há muitos anos, sofreram para que a gente não sofresse como eles".Raphael explica que se prepara para os trabalhos estudando atores específicos, brasileiros ou estrangeiros. "Eu venho estudando o Cillian Murphy. Não só o que ele faz, mas como se prepara para fazer. Mas quem me inspira muito é o Denzel Washington, a forma como ele se joga e se segura também", diz Logam, referindo-se aos atores reconhecidos por personagens de sucesso como a série "Peaky Blinders" e o filme "Dia de Treinamento", respectivamente.Ainda segundo Raphael, além das inspirações há um método que não pode faltar na sua preparação. "Faço capoeira desde os 2 anos de idade. E para todo personagem eu me preparo como se estivesse jogando capoeira. Isso me faz mudar o meu jeito para pegar o preparo físico para um personagem".Nascido no Rio de Janeiro, Logam subiu nos palcos pela primeira vez com 12 anos e não parou mais. Atuou em peças de teatro, cinema, mas sempre viu a televisão distante. Até que, como disse, veio o streaming e abriu o leque. "Era a hora de mostrar tudo o que estudei", lembra o ator, que foi indicado duas vezes como melhor ator ao Emmy Internacional com seu personagem Evandro do Dendê, na série "Impuros", exibida pela plataforma de streaming "Star Plus".Raphael está trabalhando desde o dia 4 de janeiro na nova novela, e ainda não sabe definir como será se comprometer com uma obra por mais tempo. "Eu só vou sentir essa pressão do trabalho de longo prazo depois de uns quatro meses, que é o tempo do streaming. Agora, estou em casa".