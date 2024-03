José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Damião (Xamã) -

Publicado 01/03/2024 11:18

Rio - A cena do primeiro encontro de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Damião (Xamã) vai ao ar em "Renascer", da TV Globo, nesta sexta-feira. O marido de Mariana (Theresa Fonseca) será surpreendido pelo forasteiro durante suas andanças pelas roças de cacau.

"Se fosse uma cobra a lhe picar, você nem via", diz Damião. "Fazia tempo que eu estava esperando a chance de lhe conhecer", completa. O forasteiro até adota uma postura de homem humilde, mas o fazendeiro desconfia do rapaz e joga perguntas para assuntar as intenções dele. Apesar do pouco tempo de prosa é o suficiente para Zé Inocêncio ter a certeza da missão de Damião.

Ao ir embora, Damião pensa em como vai colocar seu plano em prática enquanto afia seu facão. Ele tem a encomenda de matar o pai de João Pedro (Juan Paiva) sem deixar rastros. Diante de sua desconfiança, José Inocêncio sonda Norberto (Matheus Nachtergaele) novamente em busca de informação. Na sequência, já na fazenda, pressente o perigo de novo. Recordando as tocaias do passado, Zé Inocêncio escuta um estampido de tiro e cai do cavalo.