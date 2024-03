Família Leonel Limoeiro, de No Rancho Fundo, da TV Globo - João Cotta/ Globo

Publicado 01/03/2024 17:21

Rio - A TV Globo divulgou, nesta sexta-feira (1º), as primeiras fotos de "No Rancho Fundo", nova novela das seis da emissora, que vai substituir "Elas Por Elas". A produção tem previsão de estreia para ainda no primeiro semestre deste ano.

Criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, "No Rancho Fundo" é uma comédia romântica que se passa nos dias atuais e narra a trajetória dos Leonel Limoeiro, conduzidos pelo braço forte e coração aberto da matriarca Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a líder da família do interior que precisa lidar com o choque entre o lugar onde vivem e a cidade. A trama principal gira em torno de Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e segundo o autor, mostra o processo de formação da jovem.

“Trata-se de um microcosmo brasileiro. A história não lida com estereótipos e sim com arquétipos, a cidade pequena e as coisas que a compõem. Ao mesmo tempo, é uma novela atual, então as pessoas usam celular, computador, carros etc. Os personagens são movidos pelo sentimento de querer melhorar as coisas, são nostálgicos em relação ao passado, à vida que eles levavam em comum”, diz Mario Teixeira.

Segundo Allan, a novela é uma fábula sertaneja e conta uma história de amor de uma família com limitações financeiras, mas rica em valores. “Escapamos um pouco da realidade, pois temos arquétipos bem desenhados. Alguns, inclusive, voltam de ‘Mar do Sertão’, como universos paralelos que se encontram. Em ‘No Rancho Fundo’, a história é mais complexa, nossos heróis têm mais camadas. A Zefa Leonel, interpretada por Andrea Beltrão, é uma justiceira que cuida da família e manda na casa. O Seu Tico Leonel, vivido por Alexandre Nero, é o marido dela, mas a força da casa está na mulher e não no homem”, avisa o autor.

Além de Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Larissa Bocchino, Túlio Starling, José Loreto e Luisa Arraes, estão confirmados no elenco Alejandro Claveaux, Alex Patrício, Ana Mangeth, Andréa Bak, Clara Moneke, Dandara Queiroz, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Eloise Yamashita, Fátima Patrício, Guthierry Sotero, Haroldo Guimarães, Heloisa Honein, Igor Fortunato, Igor Jansen, Jorge Ritchie, Ju Colombo, Leandro Daniel, Maria Silvia Radomille, Mariana Lima, Nanego Lira, Natascha Falcão, Nina Tomsic, Renan Motta, Rhaisa Batista, Thardelly Lima, Tomás de França, Valdineia Soriano, Vitória Rodrigues e Zahy Guajajara.