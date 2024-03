Lucy Ramos se emociona ao falar de doença da mãe - Reprodução

Lucy Ramos se emociona ao falar de doença da mãeReprodução

Publicado 03/03/2024 12:15

Rio - Lucy Ramos foi uma das convidadas do "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (2), e se emocionou ao falar sobre a doença psicológica da mãe, Lúcia Maria. A atriz, que está no elenco de "Família É Tudo", nova novela da emissora que estreia dia 4 de março, refletiu sobre a importância da matriarca e lamentou não poder ajudá-la no momento.

fotogaleria

Após a apresentação de Iza com a música "Fé", Lucy foi às lágrimas e desabafou: "Eu estou emocionada ainda, depois da música 'Fé', porque a gente sabe tudo o que a gente passa para chegar aqui. Quando fala da mulher, eu penso na minha mãe. Por tudo o que ela passou, por tudo que a gente viveu. Sair lá de Recife... e ela chegou aqui com um sonho de uma vida melhor. E eu me vendo aqui hoje, sentada nesse lugar, sabe? Falando da novela que eu vou estrear, representando uma novela quando fala em 'Família É Tudo'", começou.

"E minha mãe, hoje que eu tenho condições de dar uma vida melhor para ela, está doente. Psicológica, assim, né? Eu estou desabafando aqui falando essas coisas, mas é porque juntou tudo. E a minha mãe sempre foi a mulher que me inspirou, a mulher guerreira, que batalhou, foi faxineira a vida inteira e cuidou dos três filhos sozinha, sem apoio de ninguém. E me dói não poder ajudar ela agora", afirmou.