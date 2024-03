Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) se casam - Fabio Rocha/TVGlobo

Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) se casamFabio Rocha/TVGlobo

Publicado 07/03/2024 14:36

Rio - Damião (Xamã) e Ritinha (Mell Muzzillo) vão se casar em "Renascer", da TV Globo. A cerimônia será realizada por Padre Santo (Chico Diaz) na capela da fazenda e contará com a presença do pai da noiva, Chico (Mac Suara), José Inocêncio (Marcos Palmeira), Mariana (Theresa Fonseca), Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes). Mãe da jovem, Inácia (Edvana Carvalho) não prestigia o enlace por não aprovar o relacionamento dos dois. A cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira.

Até momentos antes da união, Ritinha alimentava esperanças de ter a mãe presente em seu casamento para receber as bençãos dela. Mas a fiel escudeira de José Inocêncio não aceita a decisão de Ritinha de se casar com um homem com ‘mortes nas costas’. É que Inácia teme o sofrimento da filha e o destino semelhante ao seu, que sempre viveu uma relação conturbada com Chico.

A mãe de Ritinha pensa até em ir embora da fazenda, mas é convencida por Inocêncio a ficar. Ela não confia nas boas intenções de Damião e pressente o perigo desde que viu o homem pela primeira vez. No entanto, mesmo sem estar presente, Inácia segue de longe zelando pela filha e pede proteção aos seus orixás para que não desampare Ritinha.

Chico morre nos braços de Damião

Logo após a cerimônia, Chico se prepara para ir atrás do homem que contratou Damião para matar José Inocêncio. Ele troca de roupa, mas ao terminar, sente uma do no peito e cai no chão. Ritinha e o forasteiro ajudam a socorrer o marido de Inácia. "Painho! Fale comigo meu pai! Sinhô tá bem?", pergunta a jovem desesperada, segundo o Gshow. Ainda de acordo com a publicação, Chico terá uma conversa com o forasteiro e fará um pedido a ele. "Jurei a Zé Inocêncio que num ia dexá ninguém vim no rastro dele ‘tra veiz'... jurei que só ia matá se fosse por ele... por Ritinha... ou por Inácia... Num posso largá dessa promessa! [...] Palavra?", pergunta. "Palavra!", concorda Damião. Em seguida, Chico morre nos braços dele.