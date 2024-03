Sem Censura, da TV Brasil, realiza tributo à Beth Carvalho - Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:32

Rio - O programa "Sem Censura", da TV Brasil, desta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, vai fazer um tributo à Beth Carvalho, saudosa madrinha do samba, que morreu em 2019 aos 72 anos. Apresentado por Cissa Guimarães, a produção vai contar com muitos clássicos da música e história da artista.

A atração vai ter as participações da filha da artista, Luana Carvalho, Roberta Sá e Silvia Duffrayer, vocalista do grupo Samba Que Elas Querem. A debatedora é Bia Aparecida para debater a trajetória de Beth Carvalho.

O "Sem Censura" ainda conta com a presença do jornalista e pesquisador Leonardo Bruno, roteirista do documentário "Andança - os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho". O profissional também escreveu o livro "Beth Carvalho: De pé no chão".

As convidas interpretam sucessos do repertório de composições da obra de Beth Carvalho. Entre as canções escolhidas por Roberta Sá e pelo grupo Samba que Elas Querem para tocar no Sem Censura estão as músicas "Samba de Arerê", "Coisa de Pelé", "Andança", "O Show Tem que Continuar" e "Vou Festejar".

Beth Carvalho revolucionou o samba. A artista incentivou a presença feminina no estilo musical e inspirou outras mulheres a ingressarem na música. Também ajudou a revelar ícones do gênero que se consagraram como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal.