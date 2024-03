Preta Gil é a apresentadora da nova temporada do TVZ - Juliana Coutinho / Divulgação / Multishow

Publicado 09/03/2024 10:39 | Atualizado 09/03/2024 11:31

Rio - Preta Gil estreia no comando do "TVZ", do Multishow, nesta segunda-feira (11). A cantora não esconde a felicidade com o novo momento da carreira e fala sobre a proposta desta temporada da atração, que reúne videoclipes, memes, dancinhas e entrevistas com vários famosos.

"Não vai faltar ecletismo nessa temporada, já que essa é uma característica que o TVZ e eu temos em comum. Vamos reforçar a diversidade, a pluralidade que o Brasil tem de sons, de ritmos e acredito que isso fica cada vez mais evidente no TVZ. É um programa que traz cada vez mais a brasilidade, a diversidade, pra gente mostrar que isso é a música popular brasileira. Ela é infinita, o Brasil é um país de múltiplos sotaques, cores, talentos, então acho que isso tudo vai se refletir na nova temporada", diz Preta.

A filha de Gilberto Gil também ressalta que o programa é um sucesso. "O TVZ é um programa muito respeitado por nós artistas e eu acho que estando aqui junta duas coisas que os artistas gostam muito: do TVZ e de mim", brinca a apresentadora.

A edição vai ao ar de segunda a sexta, com exibições ao vivo toda segunda e quinta, sempre às 18h. Além de Preta, o programa contará ainda com a participação de Dedé Teicher, Guilherme Guedes e Laura Vicente. Eles entram nas edições ao vivo trazendo informações sobre os lançamentos mais quentes do mercado, os shows mais comentados e tudo o que rola nas redes sociais dos artistas.