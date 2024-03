Marcelo Torres e Márcia Dantas - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 10/03/2024 10:09

Rio - Após quase quatro anos, Marcelo Torres e Márcia Dantas se despediram da bancada do 'SBT Brasil', na noite deste sábado. Emocionados, os apresentadores agradeceram a equipe, a emissora e desejaram sorte a César Filho, que assume o comando do jornalístico a partir desta segunda-feira (11).

"Aproveito para agradecer a parceria, Márcia, nesses quase quatro anos de convivência muito leve, muito pacífica entre a gente aqui. Deixo também um abraço grande a toda equipe técnica e a redação. Foi um privilégio falar com você, telespectador, todas as noites nesse período. Eu desejo ao César Filho sorte a partir de segunda-feira no comando do Jornal", disse Marcelo.

"Foi uma honra ter você como parceiro. Muito obrigada, Marcelo. Ao SBT também, muito obrigada pela oportunidade de colocar a minha essência, minha verdade aqui nessa bancada. E a gente continua juntos, claro, sempre com humildade, pé no chão, em cada nova etapa", afirmou Márcia, bem emocionada.

Jornal repaginado

Em entrevista ao "SBT Brasil", César Filho falou sobre a nova fase do jornal, que terá um novo cenário. "Uma forma diferente na apresentação, mas um César Filho que ele (o público) já conhece de anos e anos de televisão, e nós vamos procurar mudar essa linguagem, deixar o telespectador da gente e o SBT muito mais próximo do pessoal de casa".