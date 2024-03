Raul Gil - Reprodução de vídeo /SBT

Raul GilReprodução de vídeo /SBT

Publicado 10/03/2024 12:35 | Atualizado 10/03/2024 12:37

Rio - Raul Gil, de 86 anos, disse que é favor do casamento homoafetivo - entre duas pessoas do mesmo sexo -, durante seu programa no SBT, neste sábado. Na ocasião, o apresentador disse para Regina Volpato, que participava do quadro 'Pra Quem Você Tira o Chapéu', que o importante é viver bem e feliz.

fotogaleria

"Sou a favor do casamento de mulher com mulher, homem com homem. O negócio é a paixão, gostar, viver bem, feliz. Às vezes, os casais de homens, adotam uma criança e tratam com o maior carinho, entrega a vida para essa criança. Acho que isso não tem problema nenhum", afirmou o apresentador. "Sem dúvida", concordou Regina.