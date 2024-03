Ana Maria Braga dá selinho em Spike Lee - Reprodução de vídeo

Publicado 11/03/2024 15:34

Rio - Após o período de férias, Ana Maria Braga voltou ao comando do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (11). Na atração, a apresentadora falou sobre sua viagem aos Estados Unidos e recordou o selinho que deu no cineasta norte-americano Spike Lee, durante um jogo da NBA, em Nova York. Ela também disse que 'gastou seu inglês' para fazer um pedido especial ao profissional.

O encontro entre os dois aconteceu na última quinta-feira, na partida do New York Knicks contra o Atlanta. "De quebra, eu tive a honra de bater um papo com um dos mais importantes e premiados cineastas do mundo. Nunca esperava encontrar esse cara lá", afirmou ela, que mostrou um vídeo do momento durante a atração.

Ana ainda brincou sobre o trabalho que teve para fazer Spike Lee falar o nome do programa. "Deu um trabalho danado explicar para o Spike Lee que era para falar 'Mais Você', só para mandar um beijo para todos vocês. Eu falava para ele: 'Mais Você' e ele falava: 'What? (O quê?). Eu falava assim: 'More You'", disse ela, explicado que "more you" para que ele entendesse que era o nome do matinal.

No vídeo, Spike ainda cita a vez que esteve no Brasil, em 1996, para a gravação do clipe de Michael Jackson, "The Don't Care About Us", no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador. "Foi tão bonitinho ele lembrando do tempo que ele veio aqui com o Michael Jackson... E saiu o selinho, não foi 'quase saiu um selinho'", destacou a apresentadora.