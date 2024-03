Elenco de Rancho Fundo nas gravações da novela em Diamantina (MG) - Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2024 09:27 | Atualizado 12/03/2024 09:40

Rio - As gravações da próxima novela das seis da TV Glovo, "Rancho Fundo", já começaram, e a animação é grande entre o elenco. Os atores publicaram em suas redes sociais vídeos e fotos dos bastidores em Diamantina, Minas Gerais.





Em um post no Instagram, Alexandre Nero posou para foto em uma cachoeira, em passeio pela cidade e mostrou uma reunião do elenco com muita música, cerveja e pura animação. A festa já vem sendo compartilhada por outros atores, como José Loreto, que comentou na publicação de Nero. “Ranchemos Fundamente”.