Alma Gêmea é a próxima novela a ser exibida no Vale A Pena Ver de Novo - João Cotta/ Globo

Alma Gêmea é a próxima novela a ser exibida no Vale A Pena Ver de NovoJoão Cotta/ Globo

Publicado 13/03/2024 22:26

Rio - A Globo anunciou, nesta terça-feira (12), que "Alma Gêmea" é a próxima novela a ser exibida no "Vale A Pena Ver de Novo". De acordo com a emissora, a produção, sucesso de Walcyr Carrasco, vai ser reprisada ainda no primeiro semestre deste ano.

fotogaleria

O público vai rever a história de um romance marcado pela tragédia, mas que ganha a chance de recomeçar. A trama parte do casal formado por Rafael (Eduardo Moscovis), um botânico que cria rosas, e Luna (Liliana Castro), uma jovem bailarina doce e delicada. Ambos se apaixonam à primeira vista, têm um filho e vivem uma vida feliz até que um assalto, armado pela governanta da casa, a amargurada Cristina (Flávia Alessandra), provoca a morte de Luna.

Rafael fica arrasado com a perda da esposa. Solitário e desgostoso da vida, passa a maior parte do tempo em casa. Vinte anos depois, o botânico é surpreendido pela chegada da empregada Serena (Priscila Fantin), que desperta sua atenção. Um sinal de nascença no mesmo lugar onde Luna levou um tiro, e outras semelhanças com a amada que se foi, o fazem acreditar novamente no amor. Seria ela a reencarnação de Luna?

A trama é dividida em duas fases, com início na década de 1920, e ambientada, na sequência, nos anos 1940. "Alma Gêmea" estreou em 2005, foi reexibida em 2009 na TV Globo, também no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, e no Viva, em 2022.

A novela conta ainda com Ana Lucia Torre, Drica Moraes, Ângelo Antônio, Elizabeth Savala, Alexandre Barillari, Emiliano Queiroz, Emilio Orciollo Netto, Erik Marmo, Ernesto Piccolo, Fernanda Machado, Fernanda Souza, Fúlvio Stefanini, Kayky Brito, Luigi Baricelli, Malvino Salvador, Marcelo Faria, Mariah da Penha, Rita Guedes, entre outros, no elenco.