Giullia Buscacio interpreta Sandra em RenascerAngélica Goudinho / TV Globo

Publicado 14/03/2024 11:36 | Atualizado 14/03/2024 11:40

Rio - Após brilhar em "Travessia", Giullia Buscacio está de volta às novelas em "Renascer" como Sandra, filha de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado). As primeiras cenas da personagem foram exibidas nesta semana, na TV Globo. A atriz de 27 anos celebra o papel no remake do folhetim e diz que esse é seu trabalho mais maduro na televisão.

"Sandra é a personagem mais desafiadora da minha carreira. A construção de personagem é algo muito individual e que depende muito do tempo em que se passa a novela. Hoje, aos 27 anos, me vejo fazendo meu primeiro trabalho mais maduro na televisão e não mais como uma menina. É difícil esse processo de crescer diante das câmeras, mas muito gratificante", comenta Giullia, que aponta suas semelhanças com a personagem. "O fato de sermos mulheres decididas e dispostas a lutar pelo que acreditamos e pelo certo".

Passando um tempo na fazenda, Sandra vai se interessar por João Pedro (Juan Paiva). A atriz, então, opina sobre a relação entre os personagens e os pais dela na trama. "Será muito importante esse encontro dos dois e para ambos. Tanto na trama quanto na vida esses encontros mudam rumos. Não acho que seja uma responsabilidade da Sandra trazer essa alegria para o João Pedro, mas a partir disso eu espero que o João Pedro entenda que há outras formas de a gente ser feliz".

"Não é porque uma pessoa nos magoou que não teremos nova chance de ser feliz na vida. Espero que a Sandra traga novos ares pra ele e também tem uma relação bem desafiadora com os pais, Egídio e Dona Patroa, daqui pra frente. Ela traz um novo olhar e questionamentos que podem ajudar a mãe a refletir sobre muitos assuntos. Há uma troca muito bonita entre mãe e filha nos assuntos relacionados a figura masculina dentro de casa", completa.