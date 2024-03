Manoel Carlos e Lima Duarte são homenageados em série documental do Globoplay - Zé Paulo Cardeal e Raphael Dias/ TV Globo

Publicado 14/03/2024 15:46 | Atualizado 14/03/2024 15:51

Rio - Após episódios dedicados à Lea Garcia, Ary Fontura, Laura Cardoso e Zezé Motta, Manoel Carlos e Lima Duarte são os homenageados dos próximos filmes da série documental "Tributo", do Globoplay. A produção sobre a vida e obra dos profissionais vão ao ar na data de seus aniversários.

Nesta quinta-feira (14), o longa em reverência ao autor Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, de 91 anos, será exibido. Na produção sobre Maneco, estrelas como Tony Ramos, Christiane Torloni, Deborah Secco, Vera Holtz, Gabriela Duarte, Taís Araujo, Regiane Alves e Carolina Dieckmann relembram experiências nas novelas dele e o impacto que seus personagens provocaram no país.

Para quem não sabe, Manuel Carlos trabalhou como ator, produtor e diretor antes de assinar folhetins como "Baila Comigo" (1981), "Felicidade" (1991), "História de Amor"(1995), "Por Amor" (1997), "Laços de Família" (2000), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Páginas da Vida’ (2006), "Viver a Vida" (2009), "Em Família" (2014), entre outras.

Já o filme que narra a trajetória de Ariclenes Venâncio Martins, mais conhecido como Lima Duarte, vai ao ar no dia 29, data em que o artista completa 94 anos. Ele iniciou a carreira como operador de som em rádio e esteve na cerimônia de inauguração da TV Tupi, em 1950. No ano seguinte, trabalhou em "Sua Vida me Pertence", primeira novela da televisão brasileira. Desde então, colecionou personagens memoráveis como Zeca Diabo de "O Bem-Amado" (1973); Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro" (1985); e Sassá Mutema, de "O Salvador da Pátria" (1988).



Em ‘Tributo - Lima Duarte’, o próprio artista recorda histórias marcantes, guiando o público pelos arredores de sua propriedade em Indaiatuba, São Paulo. Em meio a lembranças da família e de trabalhos inesquecíveis, o veterano recebe a visita de Sergio Guizé.