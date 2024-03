Elis Regina é a homenageada do Sem Censura, desta sexta - Divulgação

Publicado 14/03/2024 22:53

Rio - Elis Regina vai ser homenageada no "Sem Censura", da TV Brasil, nesta sexta-feira (15). O programa, apresentado por Cissa Guimarães, vai realizar um tributo para a artista que faleceu aos 36 anos e marcou época, sendo referência para as novas gerações.

O episódio conta com atriz e cantora Laila Garin, que interpretou Elis em "Elis, o musical", o jornalista, produtor musical, compositor e escritor Nelson Motta, o diretor e ator Dennis Carvalho, a atriz Andréia Horta, que viveu a artista nos cinemas. A debatedora da bancada é Fabiane Pereira, jornalista especializada em música.

Durante o programa, Laila Garin solta a voz e canta alguns clássicos do repertório que são lembrados na interpretação de Elis Regina como "Como Nossos Pais", "O Bêbado e a Equilibrista", "Casa no Campo" e "Maria, Maria", entre outras. A pianista Claudia Elizeu acompanha a apresentação no estúdio do canal público.