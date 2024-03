Marcos Mion apresenta as novidades do ’Caldeirão’ - Paulo Barros / TV Globo

Publicado 16/03/2024 11:23

Rio - Estreia na tarde deste sábado (16) o novo "Caldeirão com Mion", na TV Globo. O programa liderado por Marcos Mion chega repaginado e com o novo quadro "Caldeirokê", um caraoquê que toda semana contará com a participação de famosos. Neste sábado, a atração recebe Rafael Portugal e Tatá Werneck, acompanhados de seus respectivos "times" para a disputa.



De acordo com a produção do programa, as novidades, incluindo o novo cenário, foram pensados nos mínimos detalhes e desenvolvidos ao longo dos últimos seis meses. No entanto, a maior animação de toda a equipe é o novo quadro. "Ninguém é triste no 'Caldeirokê'. E o legal é ninguém cantar bem", comenta Mion sobre a atração, que tem algumas restrições. "É proibido cantar Evidências", brinca o apresentador.