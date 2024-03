Ricardo Tozzi revive personagem da novela Cheias de Charme no programa Altas Horas - Reprodução / TV Globo

Ricardo Tozzi revive personagem da novela Cheias de Charme no programa Altas HorasReprodução / TV Globo

Publicado 17/03/2024 08:37

Rio - Doze anos depois de estrelar nas telas, Ricardo Tozzi reviveu o personagem Fabian, da novela "Cheias de Charme". A apresentação foi no programa "Altas Horas", da TV Glovo, deste sábado (17).



A atração comandada por Serginho Groisman fez uma homenagem à novela, que está de volta no Vale a Pena Ver de Novo.



Tozzi surpreendeu as atrizes Taís Araújo e Isabelle Drumond, que estavam no palco do programa, quando entrou caracterizado com lente de contato azul e mechas loiras no cabelo, marca registrada do galã e cafajeste do folhetim das nove, cantando a música "Cheia de Charme", de Guilherme Arantes.

"Canastrão! E a gente chorava de rir. Eu amava porque era muito ridículo", disse Taís Araújo sobre o personagem de Ricardo Tozzi, que saiu do palco logo após a performance. O ator retornou depois sem a caracterização.



A novela Cheias de Charme conta ainda com a participação de Claudia Abreu e Leandra Leal, que faz parte do trio de protagonistas ao lado de Taís e Isabele. Leal não foi ao programa, pois foi diagnosticada com Covid-19.



Além da homenagem a "Cheias de Charme", o "Altas Horas" deste sábado também contou com a presença de Roberta Miranda, Rosa Marya Colin, Valesca Popozuda.