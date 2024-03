Luan Pereira fala sobre amizade com Ana Castela no Encontro - Reprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 11:48

Rio - Luan Pereira, de 20 anos, participou do "Encontro", da TV Globo, nesta segunda-feira, e relembrou o início da amizade de longa data com Ana Castela. O cantor comentou que assistiu ao vídeo da Boiadeira, antes da fama, cantando "Vaqueiro Apaixonado" quando decidiu enviar uma mensagem para a cantora. Dono do hit "Dentro da Hilux", o artista assumiu que deu em cima da jovem durante uma interação nas redes sociais.

"Vi o vídeo dela na internet cantando 'Vaqueiro Apaixonado', que tem a mesma importância na vida da Ana como tem para mim. Ela foi descoberta através dessa música e viralizou um vídeo meu cantando em cima de um brete na mesma época. A gente se conheceu", disse Luan, que admitiu "Mandei mensagem dando em cima dela (risos). E ela deu de volta, ela fala também que deu em cima de volta, mas hoje ela é minha irmã. Ela é um presente de Deus. Rezo por ela, pela família dela, assim como todos os amigos que a música me proporcionou. Ela é baita de uma irmã para mim."