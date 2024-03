Juan Paiva é elogiado pelos internautas - Reprodução de vídeo

Publicado 21/03/2024 09:56 | Atualizado 21/03/2024 09:56

Rio - Juan Paiva, de 26 anos, foi muito elogiado nas redes sociais após uma sequência de cenas de seu personagem João Pedro, de "Renascer", da TV Globo, irem ao ar na noite desta quarta-feira. O jovem confrontou o pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), depois dele insinuar que o filho teria desviado cacau para comprar as terras de seu irmão mais velho. Indignado, o amigo de Zinha (Samantha Jones) rompeu com o fazendeiro e deixou a casa dele.

"Se o senhor tivesse me dado o dinheiro que deu para eles essa vida inteira, eu tinha dinheiro até pra comprar até essa fazenda", disse João Pedro. "E como não dei, você foi lá e tirou", rebateu Zé Inocêncio. "Um homem não diz uma coisa dessa pra outro. A não ser que tenha muita certeza do que tá falando", afirmou o jovem, aos prantos.

Em seguida, João disse que ia embora da casa do pai. "Vou me embora dessa casa, coroné, que é pra num lhe faltá com respeito...Eu vou voltá pra minha casa, vou tocá minha vida", avisou. "Vá-se embora e não me volte mais", declarou o fazendeiro. Depois de fazer as malas, o jovem deu um recado para Zé Inocêncio. "Eu vou e não volto mais. E só lhe chamo de pai de novo, coroné, quando o sinhô pedir perdão pelas ofensas que me fez", declarou.

Em conversa com Zinha, João Pedro desabafou sobre o ocorrido: "Ele nunca me deu um abraço nessa vida. Nunca me deu um agrado que deu pros outros. E agora está me chamando de ladrão... Devia ao menos ter a decência de ter roubado aquilo que era meu. Tenho que começar a lutar pelo que é meu".

Juan Paiva recebeu uma chuva de elogios por sua atuação. "Juan Paiva irretocável. Brilhante", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Que atuação de Juan Paiva. Podem dar todos os prêmios pra ele", opinou outro. "A atuação impecável do Juan Paiva expressando toda a raiva e toda a dor pela injustiça, finalmente despertando. Facilmente um dos melhores atores da sua geração", comentou uma terceira pessoa.

Simplesmente Juan Paiva atuando! E João Pedro enfrentando esse pai insuportável dele que teve a pachorra de acusar o próprio filho de roubo #Renascer



| Reprodução: Globoplay/TVGlobo. pic.twitter.com/xA2sIfNOAV — bru secco (@worldsecco) March 21, 2024

QUE ATUAÇÃO DE JUAN PAIVA, PODEM DAR TODOS OS PREMIOS PRA ELE #renascer pic.twitter.com/nUWktBuIeK — Letícia (@endistann) March 21, 2024

"Ele nunca me deu um abraço nessa vida. Nunca me deu um agrado que deu pros outros. Devia ao menos ter a decência de ter roubado o que era meu de direito. Tenho que começar a lutar pelo que é meu." (João)



Juan Paiva irretocável. Brilhante. #Renascer pic.twitter.com/Hthe6CO5Qa — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 21, 2024

Que orgulho de saber que Juan Paiva foi uma escalação certa para viver esse personagem tão injustiçado e sofrido como João Pedro, e está honrando essa figura tão querida com maestria, esmero e talento.

#Renascer pic.twitter.com/Wfz6vhIRGz — Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) March 21, 2024

Juan Paiva é personificação da REPRESENTATIVIDADE que nós, pretos, sempre sonhamos em ver na TV.



Sua atuação é magistral.

Seu personagem exige toda entrega e Juan doa tudo de si.



Como é bom se sentir representado por um jovem talento no horário nobre.#Renascer pic.twitter.com/yu2Inc3IJN — Carlão - CAMPEÃO DA AMÉRICA. (@Carlao_FFC) March 21, 2024