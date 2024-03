Laura Pausini é homenageada no Altas Horas deste sábado - Bob Paulino/ TV Globo

Publicado 21/03/2024 22:29

Rio - Laura Pausini vai ser homenageada no "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (23). O programa, que terá uma menor duração por causa da transmissão do Lollapalooza, celebra a trajetória musical de 30 anos da cantora e sua amizade com o apresentador Serginho Groisman.

A atração é a única em que a cantora italiana participa em sua atual passagem pelo Brasil e conta também com a presença de Sandy e Tiago Iorc, que fazem parte da história de Laura e, inclusive, possuem parcerias musicais com a artista.

Já Serginho, relembra outras passagens de Laura pelo programa, como o dia em que se conheceram, além de encontros com outras personalidades brasileiras promovidas pelo "Altas Horas", como Ivete Sangalo e Fabio Jr.

Laura ganhou projeção internacional entre os anos de 1990 e começo dos 2000 e se tornou um fenômeno musical, vendendo milhões de cópias de discos em todo o mundo. A artista mostra ainda, no programa, o lançamento “Il Primo Passo Sulla Luna”.