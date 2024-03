Eduardo Sterblitch é desmascarado em fantasia virtual no The Masked Singer Brasil - Reprodução

Publicado 24/03/2024 22:41

Rio - Eduardo Sterblitch foi a segunda fantasia virtual desmascarada no "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, neste domingo (24). O ator e apresentador se apresentou como a personagem "Nunvem" no programa que homenageou as novelas brasileiras.

Ainda na atração, José Loreto salvou a personagem Preguiça, que seria desmascarada após perder a batalha contra MC Porquinha, Sereia Iara e o Bode. O jurado utilizou o botão "Masked Sino" e assim, o décimo programa da temporada não teve eliminado.

Confira:

É emoção que explode no peito do @edu, que voltou como Nuvem pro palco do #TheMaskedSingerBr e entregou TUDO! Semana que vem tem mais, hein? pic.twitter.com/2O2JbOFEsq — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) March 24, 2024

No último domingo (17), o "The Masked Singer Brasil" estreou o personagem digital, desenvolvido com tecnologia 3D, com Luísa Sonza. A cantora se transformou na Guerreira e encantou em uma performance de Dangerous Woman, de Ariana Grande.