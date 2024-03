Dança dos Famosos tem performance de Boi Bumbá - Reprodução

Dança dos Famosos tem performance de Boi BumbáReprodução

Publicado 24/03/2024 23:12 | Atualizado 24/03/2024 23:15

Rio - A "Dança dos Famosos", da TV Globo, homenageou os ritmos regionais neste domingo (24). O grupo C, composto por Enrique Diaz, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e Talitha Morete, que representava a região norte do Brasil, apresentou o "Boi Bumbá", do Festival de Parintins.

fotogaleria

Internautas, então, logo lembraram de Isabelle Nogueira, do "BBB 24", que é Cunhã-Poranga do Boi Garantido na festa popular. "Efeito Isabelle Nogueira", disse uma pessoa no X, antigo Twitter. "Isabelle não tem noção do quanto ela deu visibilidade pra Parintins com ela no BBB 24, é lindo de ver", afirmou outra. "Isabelle realmente causou impacto né?", pontuou uma tuiteira.

Confira:

Tati Machado, Samuel de Assis, MC Daniel e Lucy Alves, representaram a região Sudeste com o samba, Lexa, Gabriela Prioli, Micael Borges e Matheus Fernandes a região Sul com a dança gaúcha e Henri Castelli, Barbara Reis, Barbara Coelho e Juliano Floss homenagearam a região Nordeste com a quadrilha junina.