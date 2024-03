Thaila Ayala revela como vai comemorar a Páscoa e comemora seu retorno às novelas - André Nicolau / Divulgação

Publicado 31/03/2024 06:00

Rio - O domingo de Páscoa na casa de Thaila Ayala será de reflexão e diversão. Casada com o ator Renato Góes, e mãe de Francisco, de dois anos, e Tereza, de onze meses, a atriz de 37 anos vai comemorar a data cercada da família, sem esquecer do significado real do dia, que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. E, pela primeira vez, vai rolar uma caça aos ovos na casa da artista, que se mostra bem animada com a brincadeira.

"Vou celebrar a Páscoa com minha família em casa! É um momento muito especial para mim pensando na renovação da fé", afirma Thaila. "Eu nunca tive nenhuma tradição a não ser ir para a missa. Cresci em uma família católica. Mas a gente nunca teve essas memórias mais lúdicas como a caça aos ovos. Isso é algo que realmente quero construir com meus filhos. Serão ovos pintadinhos, mais pela brincadeira mesmo, para começarmos essa tradição", completa.

Intérprete de Elisa em "Família é Tudo", a atriz também vibra com a volta aos folhetins. Sua última novela foi "Sangue Bom" (2013). "Está sendo muito especial. É um formato que eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho uma quantidade de cenas que me permite também acompanhar a rotina do Francisco e da Tereza. Consigo conciliar também com a gravação do meu podcast. É muito incrível ver como a novela chega a tantas pessoas. Tenho um retorno muito grande do meu trabalho como Elisa, e isso também é incrível para mim. Adoro essa troca com o público, saber o que eles estão achando", afirma ela, que durante esse período afastada das novelas fez séries, filmes e também atuou 'atrás das câmeras'.

Na trama, Elisa é do tipo interesseira, sincerona e tem um lado bem leve e divertido. Dar vida a uma personagem tão diferente tem sido um desafio para a Thaila. "Ela tem uma lógica dentro da lógica dela (risos). Elisa é uma personagem muito difícil para mim porque é alguém que eu realmente tive que criar do zero. Não conheço ninguém como ela. Ela gosta das coisas boas e não tem pudor nenhum em falar sobre isso abertamente. Ela não é dissimulada ou fingida. Ela tem muita segurança em quem é e é muito sincera quanto a isso. Essa característica já me instigou muito. A parte mais leve e divertida também me conquistou. A comédia dá para ela um tom mais leve, que eu acho que funciona muito para a personagem e para a história", acredita.

Thaila revela ainda o que a motivou a aceitar o papel. "Eu queria muito voltar a atuar. Depois que fui mãe, senti que o mercado de trabalho se fechou para mim. Quando o Daniel Ortiz me convidou para fazer o teste, eu fiquei muito feliz. Foi um convite muito especial".

Juntos na novela

Casados desde 2019, Thaila e Renato Góes estão no elenco da mesma novela pela primeira vez. Contudo Elisa e o publicitário Tom Monteiro, seus personagens, ainda não se cruzaram, mas o que não falta é torcida para isso acontecer. "Já até pedimos para eles se esbarrarem nem que seja no elevador. Queríamos fazer um trabalho juntos. Trocamos muito em casa, nos ajudamos bastante. Viver isso fazendo a mesma novela é bem legal. Tomara que na próxima seja com personagens que interajam também", deseja a atriz.

A artista ainda fala sobre a fase atual do casamento e conta que os dois gostam de curtir o tempo livre com os filhos. "Depois que os filhos nascem, o casamento vai passando por outras fases... A gente vai aprendendo a se reinventar como casal. E parte disso é entender que neste momento o foco são as crianças. É natural que esses primeiros anos sejam mais focados neles. O Renato tem tempo livre que ele escolhe passar com as crianças. Assim como eu tenho tempo livre e escolho estar com as crianças. É natural para a gente e faz a gente se aproximar e se admirar ainda mais. A gente entende neste momento que existe sim um casal vivendo um momento único que é a primeira infância das crianças. Por isso, a atenção está mais voltada para as crianças, não tem muito como ser diferente".

'Todo mundo tem dias ruins'

Nas redes sociais, Thaila mostra todo seu 'lado humano' e compartilha suas vivências profissionais e pessoais. Ela compartilhou com os seguidores, por exemplo, assuntos como a cirurgia cardíaca da filha, Tereza, aos dois meses, experiências espirituais, registros especiais com a família e os novos trabalhos.

"Eu acho que a gente já está cansado de saber que as redes sociais são um lugar de vidas perfeitas. Ao mesmo tempo, estamos cansados de saber que vidas perfeitas não existem. Precisamos mostrar o nosso lado vulnerável, humano, de toda e qualquer existência. Todo mundo tem um lado vulnerável, seus dias ruins, suas fases não tão boas. Quanto mais a gente consegue compartilhar isso com verdade, mais a gente está sendo honesto conosco e com quem nos segue. Acho que é sobre tentar mudar um pouco essa coisa que tem adoecido as pessoas, dessa perfeição e felicidade sempre. Eu zero penso antes de postar. Eu sigo muito a minha verdade. E as pessoas nem sempre entendem. Mesmo que não seja recebido por todos como algo muito bom, aquela é a minha verdade", frisa.

'Não sou de engolir muito sapo'

Assuntos como assédio, diferenças salariais, sobrecarga mental e muitos outros ganharam destaque neste mês de março, quando é celebrado o dia da mulher. Como a maioria das mulheres, Thaila também já foi vítima de situações desagradáveis como essas, mas não deixou barato.

"Todas nós já passamos. O sistema é criado para funcionar assim infelizmente. Que bom que cada vez mais estamos falando sobre isso, abrindo espaço para o diálogo. Só assim ficamos mais conscientes sobre tudo que passamos. Eu não sou uma pessoa de engolir muito sapo (risos). Se eu vejo algo que não concordo, eu me posiciono", declara.



'Me sinto mais forte'

Mãe de dois, a artista comenta sobre suas transformações desde a chegada dos filhos. "Eu me sinto mais forte e muito mais madura. A maternidade é realmente algo muito transformador", diz. A possibilidade de um novo bebê ainda não é considerada pela atriz e o marido. "Por enquanto, não temos planos de outro filho", garante.

Linda, Thaila acredita que sua beleza exterior é reflexo de seu bom momento pessoal e profissional. "Estou realmente vivendo um momento muito feliz, trabalhando com o que gosto, a família está bem... Acho que isso se reflete de alguma maneira sim", afirma ela, que gosta de cuidar da saúde. "Hoje eu tenho pensado muito na minha saúde. Tenho a minha vaidade, mas realmente estou focada em cuidar da minha saúde. Isso reflete no meu corpo e na minha mente".