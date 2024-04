Leticia Colin integrou o júri artístico do Dança dos Famosos - Reprodução de vídeo / TV Globo

Leticia Colin integrou o júri artístico do Dança dos FamososReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/04/2024 10:15 | Atualizado 01/04/2024 10:26

Rio - Leticia Colin fez parte do júri artístico do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", e recebeu críticas dos internautas por dar a nota 9.8 para a apresentação do grupo D, formado por Lexa, Gabriela Prioli, Matheus Fernandes e Micael Borges. A atriz, no entanto, não ficou calada e se defendeu através das redes sociais.

Uma usuária do Instagram comentou: "Uma apresentação perfeita do Grupo D, e ela dá 9.8. Sem noção", opinou uma internauta. A mulher de Michel Melamed rebateu: "É tão bom ser livre, ser sensível e sincera. Recomendo".

Um outro internauta opinou: "Letícia foi para o Domingão hoje com o objetivo de colocar o Grupo D na repescagem". A atriz negou a intenção. "Jamais seria meu objetivo. Senti, observei, presenciei e dei a nota. É sobre estar lá, não sobre ignorantemente e alienadamente dar 10. A vida é mais saborosa do que isso, é dinâmica, livre, democrática. Relaxa e vem", retrucou.

"Triste a tua nota, você prejudica o grupo. Você não é técnica. 9.8 triste", reclamou uma usuária da rede social. "Mas era comprado o 10? Ixi, amores, não me passaram esse protocolo não… eu sou autêntica mesmo. Sorry", destacou a artista.

O grupo D levou a pior no quadro, já que obteve a nota mais baixa, e vai disputar a repescagem. Os participantes se enfrentarão no próximo domingo já em formato de casais com o ritmo da pisadinha, e dois serão eliminados.