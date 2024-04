Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso - Maurício Fidalgo./ TV Globo / Reprodução do Instagram

Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso Maurício Fidalgo./ TV Globo / Reprodução do Instagram

Publicado 01/04/2024 11:03

Rio - Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso são os novos integrantes do "Papo de Segunda", do GNT. Os artistas participarão dos debates de diversos assuntos propostos pelo programa, ao lado do âncora João Vicente, e de Francisco Bosco. A nova temporada da atração vai ao ar partir do dia 22 de abril, às 22h30.

fotogaleria

Sterblitch se mostra bastante empolgado com o novo desafio profissional. "Eu adoro papo furado. Meu medo é o papo ficar muito sério. Meu objetivo vai ser aprender com meus amigos e dividir experiências. Principalmente rindo delas”, diz o humorista, ator e roteirista, que está em cartaz nos cinemas como o protagonista do filme "Dois é Demais em Orlando".

Natual de Feira de Santana, Passapusso, da banda BaianaSystem, também está radiante com a nova experiência. "Será um prazer somar nos assuntos do Papo de Segunda, fortalecendo a oralidade através dos assuntos e, acima de tudo, aprendendo com essa nova experiência", afirma o artista, que é compositor, cantor e pesquisador.