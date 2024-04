Ana Maria Braga - Reprodução/Globo

Publicado 01/04/2024 12:57

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, abriu o coração neste domingo (31), no "Fantástico", da Globo, ao falar sobre sua batalha contra o câncer em 2001, resultante do HPV, um vírus transmitido principalmente por via sexual.



"Eu tive câncer de ânus. Quando consegui descobrir o que tinha, já estava em estágio avançado, e minhas chances de sobrevivência eram mínimas. Foi muito assustador. A origem foi o HPV", revelou Ana Maria. A apresentadora também compartilhou que nunca tinha ouvido falar sobre o vírus antes de sua doença.



Conhecida por sua franqueza, Ana Maria também incentivou fortemente que pais e responsáveis levem seus filhos entre nove e 14 anos para a vacinação contra o HPV nos postos de saúde, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa vacinação está disponível no Brasil há uma década.



"Eu teria tomado a vacina. Se soubesse que existia, teria evitado tudo isso", lamentou. O HPV, por ser um vírus sexualmente transmissível, muitas vezes carrega estigmas sociais. Sobre isso, Ana Maria Braga enfatizou que ninguém deve sentir vergonha da doença.



"Não há motivo para se sentir culpado por ter câncer. Não é sua culpa ser uma mulher sexualmente ativa. Se você é mãe, é natural ser ativa sexualmente. A sexualidade deve ser encarada como algo natural, parte da nossa existência", concluiu a apresentadora.