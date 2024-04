Fabio Porchat surpreende Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/04/2024 11:46

Rio - Fabio Porchat participou do "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta terça-feira, e surpreendeu Ana Maria Braga com um presente de aniversário pra lá de inusitado: três raquetes de matar mosquito. Ele ainda explicou a decisão de dar os itens para a loira e revelou que seu pai está internado com dengue.

"Eu trouxe presente. Esse foi eu mesmo que comprei. Pensei: o que dar pra Ana Maria Braga que já tem tudo", disse Fabio, abrindo a embalagem presente. "Trouxe raquetinha de matar mosquito. Não sei se você tem isso. Meu pai está com dengue, quero até mandar um beijo porque ele está no hospital, eu dormi com ele lá. Acho difícil você ter uma raquetinha dessas", completou.

Ana Maria gostou dos mimos. "Presentes inusitados. Adorei!", elogiou Ana Maria, que fez um alerta sobre a doença. "É muito perigoso. A gente precisa tomar cuidado mesmo", ressaltou. A apresentadora ainda contou que um funcionário da sua casa ficou internado com dengue.