Jonas Almeida descobriu o câncer de pulmão em maio - Reprodução / Instagram

Jonas Almeida descobriu o câncer de pulmão em maioReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 09:28

O ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, Jonas Almeida, revelou que perdeu parte da sua audição em meio ao tratamento contra câncer no pulmão. Ele afirmou, nas redes sociais, que está escutando "abafado" por causa de uma complicação causada por um efeito tardio na quimioterapia.

fotogaleria

"'Você tá proibido de ir a shows, cinema ou qualquer coisa com som relativamente alto pelas próximas 6 semanas!', decretou minha otorrino após eu ficar completamente surdo do ouvido direito no dia do meu aniversário por um efeito tardio da quimioterapia que pode ser irreversível", escreveu, na terça-feira (11).

Jonas destacou que ficou bem assustado com o diagnóstico. Então, ele e a sua mulher, Kelly Maria, correram para comprar as medicações.

"Recuperei uma parte da audição e tô feliz da vida perto da previsão de fonoaudiólogas (fui em duas) e otorrinos (também duas) de que o risco era grande de eu não mais ouvir. Hoje ouço abafado e com uma marginal Tietê de buzinas o dia todo tocando nos ouvidos, mas aqui é Corinthians", brincou.

Jonas foi diagnosticado com a doença no último mês de maio e, desde então, publica reflexões e registros da sua rotina durante o tratamento.

Após a complicação no ouvido, ele compareceu a um baile de gala carregando um cartaz com a frase: "Tô com tampão de ouvido por causa da quimio! Não te ouço, mas te amo". "Dois tampões de ouvido, uma folha de papel estendida a quem quer que se aproximasse, abraços apertados e sorrisos… Foi lindo!", destacou.