Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro Reprodução de vídeo
Dudu Camargo É O NOVO FAZENDEIRO, pela quarta vez e bate o recorde de vitórias do programa! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/l1JiTRTK4l— A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2025
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence prova do fazendeiro pela 4º vez e bate recorde
Saory Cardoso e Tàmires Assîs se juntam a Luiz Mesquita na roça
