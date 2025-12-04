Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro - Reprodução de vídeo

Dudu Camargo vence a prova do fazendeiro Reprodução de vídeo

Publicado 04/12/2025 07:33

Rio - Dudu Camargo conquistou pela 4ª vez a cobiçada coroa caipira de "A Fazenda 17", da Record. O apresentador levou a melhor contra Saory e Tàmires na prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (3), que envolvia estratégia e sorte, e se livrou da roça.

Na disputa, os peões participaram de um grande jogo de tabuleiro. A cada rodada, os roceiros lançavam um dado e avançavam com seus ônibus. Durante o percurso, eles podiam ganhar vantagens e seguir no jogo, ficar parados no mesmo lugar ou encarar reveses típicos. Dudu chegou no destino primeiro e ganhou o chapéu de fazendeiro.

Adriane Galisteu reagiu a vitória do apresentador. "Você é o novo fazendeiro da F17 pela 4ª vez e eu quero te dizer que você é um recordista. Nunca nenhum outro peão na história de A Fazenda ganhou quatro vezes esse chapéu, e você está marcando uma história aqui. Você foi demais".

Dudu Camargo É O NOVO FAZENDEIRO, pela quarta vez e bate o recorde de vitórias do programa! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/l1JiTRTK4l — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2025

Com isso, Saory Cardoso e Tàmires Assîs se juntam a Luiz Mesquita na roça. Um dos peões será eliminado nesta quinta (4).