Poda de árvores na RJ-144Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/02/2024 13:05

A Prefeitura de Duas Barras anunciou a conclusão de mais uma etapa da inspeção da saúde das árvores e podas no km 52 da RJ 144, principal via do município.

Essa foi a segunda de quatro etapas que serão realizadas em conjunto com o Departamento de Estrada e Rodagens (DER-RJ), a Defesa Civil Municipal e a Guarda Civil Municipal, até o mês de fevereiro de 2024, informou o governo municipal.