Atletas do projeto Bombate participantes do Desafio das MontanhasDivulgação

Publicado 06/12/2024 15:10

No dia 23 de novembro, atletas bibarrenses brilharam no Torneio de Jiu-Jitsu Desafio das Montanhas, em Nova Friburgo. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Duas Barras, os alunos do Projeto Bombate, criado pelos pastores Waber, Bernardo Jardim e Luiz Alberto (Júnior), conquistaram 35 medalhas, incluindo ouros e pratas.

O projeto, que é totalmente gratuito, conta com a orientação dos professores Bernardo Garcia, Carlos Félix Ceará, Tibilico, Ogro, Cobra e Mestre Denver.

No próximo domingo (8), os atletas estarão no ROLLS GRACIE, um importante campeonato de Jiu-Jitsu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.