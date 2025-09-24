Com oito horas de atividades diárias, das 8h às 18h, o festival terá apresentações de alunos da rede municipal, que irão celebrar a cultura local em espetáculos de teatro, música e dança. - Divulgação

De 30 de setembro a 2 de outubro, a literatura, a cultura e o entretenimento vão tomar conta da Praça Governador Portela, em Duas Barras, com a 5ª temporada do Festival Literário Energia para Ler. Em 2025, o evento já reuniu mais de 15 mil pessoas nas cidades por onde passou, e agora promete agitar Duas Barras com uma programação repleta de atrações culturais, incluindo a participação especial da ex-ginasta Daniele Hypólito.

“Trazer o festival para Duas Barras é muito especial. Queremos proporcionar experiências únicas para crianças, jovens e adultos, despertando o interesse pela leitura e pela arte em todas as suas formas. Nossa missão é democratizar o acesso à cultura e valorizar os talentos locais”, destaca Cristina Bastos, produtora do evento.

Com oito horas de atividades diárias, das 8h às 18h, o festival terá apresentações de alunos da rede municipal, que irão celebrar a cultura local em espetáculos de teatro, música e dança. Ao todo, 11 unidades escolares, entre escolas municipais, estaduais e creches, participarão das atividades.

A programação também valoriza os artistas da cidade: a escritora Mariana participa de um café literário; o poeta popular Sr. Isael faz uma apresentação especial; o cantor Sérgio Bolanhos se apresenta no palco principal; além de apresentações do ballet da SOL – School of Letters e do Teatro Bibarrense, com o espetáculo “A Noiva da Pedra”.

As crianças terão espaço garantido com espetáculos encantadores como “A Bela e a Fera”, “Fábula: A Tartaruga e a Lebre”, “Toy Story!” e “Agitação, o Musical”. Atividades interativas de dança e brincadeiras ficarão por conta da animadora Tia Letícia Prado, da Agitação Festas.

“Muitas crianças não têm acesso a espetáculos culturais. O Energia para Ler traz esse contato com a arte, promovendo momentos de encantamento, alegria e despertando o interesse pelo universo lúdico”, afirma Letícia Prado.

O ponto alto da programação será no último dia do festival, 2 de outubro, às 16h, com o grande bate-papo sobre esporte e juventude, que contará com a presença da ex-ginasta Daniele Hypólito.“A participação da Daniele traz uma mensagem poderosa de superação, disciplina e inspiração para a juventude. Ela é um exemplo de dedicação ao esporte e, certamente, vai emocionar e motivar os jovens da cidade”, acrescenta Cristina.