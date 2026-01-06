Fazenda Paraíso, em Caxias, completa quatro anos - Divulgação

Publicado 06/01/2026 17:35

Duque de Caxias - A Fazenda Paraíso completou quatro anos de funcionamento, consolidando-se como o maior centro de recuperação de dependentes químicos do Brasil e uma das mais importantes políticas públicas de cuidado, acolhimento e reinserção social desenvolvidas em Duque de Caxias. Inspirada em modelos de sucesso do Brasil e do exterior, a unidade é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, e se destaca por oferecer um acolhimento humanizado, voluntário e de porta aberta, respeitando a individualidade e a dignidade de cada pessoa atendida.

Desde a sua inauguração, a Fazenda Paraíso já acolheu cerca de 1.800 pessoas, oferecendo tratamento integral e multidisciplinar. Atualmente, a unidade disponibiliza 64 vagas, todas preenchidas, além de contar com uma lista de espera de aproximadamente 50 pessoas. O período de acolhimento varia entre três e seis meses, sempre de forma voluntária, não sendo admitidos acolhimentos involuntários ou compulsórios. A demanda chega por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), do Serviço Social das unidades de saúde pública e também por procura espontânea, quando o próprio acolhido ou seus familiares buscam ajuda. Após a conclusão do tratamento, os acolhidos são encaminhados para acompanhamento contínuo nos CAPS do município.

Estrutura

Localizada em uma ampla área, a Fazenda Paraíso conta com uma estrutura robusta, que inclui alojamentos, oficinas, espaços destinados à avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, além de uma gráfica para confecção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto, confecção de vassouras e atividades em hidroponia. O espaço abriga ainda um canil público e um cemitério para cães e gatos.

Outro diferencial do projeto é a oferta de cursos profissionalizantes, fundamentais para a reinserção social e o fortalecimento da autonomia dos acolhidos. Entre as capacitações estão: barbeiro, mecânico de refrigeração, maqueiro, porteiro, vigia/monitor/inspetor, operador de roçadeira, além de primeiros socorros e noções básicas de combate a incêndio. Muitos internos também participam, de forma espontânea, dos cuidados diários com a própria unidade, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade coletiva.



Cuidado com a saúde

Todos os acolhidos passam por um rigoroso processo de admissão, com avaliação social e médica, incluindo rastreio de saúde, exames clínicos, atendimento odontológico e acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Quando necessário, são incluídos em programas específicos de combate ao tabagismo, alcoolismo, doenças respiratórias, entre outros. A equipe multidisciplinar da Fazenda Paraíso é composta por cinco psicólogos, seis assistentes sociais, dois médicos clínicos, um psiquiatra, quatro enfermeiros e seis técnicos de enfermagem, que atuam de forma integrada, inclusive auxiliando os acolhidos na regularização de eventuais pendências judiciais.

“Fazemos tudo para que eles não fiquem fora da lei. É fundamental que estejam regularizados, e a equipe também auxilia em todo esse trâmite. Nosso objetivo é oferecer tratamento integral e humano”, explica a coordenação da unidade. O projeto também valoriza o contato com a família como parte essencial do processo de recuperação. Os acolhidos podem receber visitas quinzenais aos domingos, além de manter contato com familiares ao longo da semana através do telefone, fortalecendo vínculos afetivos e redes de apoio.

Histórias

Entre as muitas histórias de superação está a de Luciano Dantas de Assis, de 50 anos, que encontrou na Fazenda Paraíso a oportunidade de recomeçar.

“Minha história começou aos 15 anos, quando conheci a cocaína. Perdi empregos, perdi dois casamentos e vi que a droga estava me levando para o fundo do poço. No dia 23 de dezembro de 2022 decidi buscar ajuda. Caminhei quatro horas e meia até a Fazenda Paraíso e aqui fui muito bem recebido. Minha vida mudou”, relembra.

Hoje, Luciano integra a equipe da unidade e faz questão de compartilhar sua experiência com quem chega em busca de acolhimento.

“Aqui encontrei tudo o que eu precisava: acolhimento, tratamento digno, assistência social, psicológica e médica. A Fazenda Paraíso é tudo pra mim. Sou a prova viva de que é possível mudar. Essa história de que ‘pau que nasce torto morre torto’ não é verdade. Aqui é um lugar de transformação”, afirma.

A Fazenda Paraíso fica na Estrada Taboleiro - Xerém, Duque de Caxias