O aniversário de Duas Barras reforça o orgulho e a valorização da história do município - reprodução

O aniversário de Duas Barras reforça o orgulho e a valorização da história do municípioreprodução

Publicado 08/05/2026 10:07

A cidade de Duas Barras celebra seus 135 anos de emancipação com uma programação especial entre os dias 8 e 10 de maio. O evento promete reunir moradores e visitantes em três dias de festa, música, cultura e atividades para toda a família.

Um dos destaques da comemoração acontece no sábado (9), com o tradicional encontro de motociclistas na Praça Governador Portela. A programação começa ao meio-dia e contará com apresentações musicais ao longo da tarde.

Entre as atrações confirmadas estão as bandas Carburados, às 14h, e 4Sigma, às 16h. O encontro é organizado pelo Motoclube Duas Barras, G8 e AMONF, reunindo motociclistas de diferentes cidades da região.

Além dos shows e do clima de confraternização, o aniversário de Duas Barras reforça o orgulho e a valorização da história do município, conhecido por sua tradição cultural e pelo forte sentimento de pertencimento da população bibarrense.

A expectativa é de grande movimentação durante os três dias de comemoração, impulsionando também o comércio local e o turismo na cidade.