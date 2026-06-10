Moradores devem ficar atentos às regras da Prefeitura - Simulação IA

Moradores devem ficar atentos às regras da PrefeituraSimulação IA

Publicado 10/06/2026 11:15

A Prefeitura de Duas Barras está incentivando a população a entrar no clima da Copa do Mundo com decorações e pinturas temáticas pelas ruas da cidade. Em publicação nas redes sociais, o município reforçou o apoio às manifestações culturais ligadas ao futebol, mas também divulgou orientações para que as ações sejam realizadas com segurança e respeito aos espaços públicos.

Segundo a Prefeitura, estão liberadas pinturas temporárias relacionadas à Copa, além da mobilização da comunidade para enfeitar ruas e promover confraternizações entre moradores. A administração municipal recomenda a utilização de tintas à base de água ou cal e destaca a importância de celebrar o evento com responsabilidade.

Entre os locais permitidos para pintura estão ruas residenciais, vias com baixo fluxo de veículos e trechos que não interfiram na sinalização de trânsito. Em alguns casos, a prefeitura orienta que sejam buscadas autorizações prévias antes da realização das intervenções.

Por outro lado, algumas práticas foram proibidas pelo município. Não será permitido pintar calçadas, postes e equipamentos públicos, nem cobrir faixas de pedestres ou alterar sinalizações de trânsito. Também estão vetadas tintas permanentes e a fixação de cartazes ou estruturas em árvores.

Na publicação, a Prefeitura de Duas Barras destacou que a proposta é transformar a cidade em um ambiente de união e alegria durante o período da competição, preservando a organização urbana e a segurança da população.

Em caso de dúvidas, os moradores podem procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo antes de iniciar a decoração das ruas.