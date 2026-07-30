Pratos com bacalhau e muita música aguardam os visitantes e moradores de Duas Barras - Divulgação

Pratos com bacalhau e muita música aguardam os visitantes e moradores de Duas BarrasDivulgação

Publicado 30/07/2026 15:27

A Prefeitura de Duas Barras abriu o período de credenciamento de expositores interessados em participar da Festa do Bacalhau 2026, que será realizada entre os dias 14 e 16 de agosto. As inscrições seguem até 31 de julho e destinam-se à seleção de empresas que irão ocupar estandes para a comercialização de alimentos, bebidas e produtos artesanais durante a programação.

O credenciamento é realizado por meio do Edital Público nº 005/2026 e deve ser feito presencialmente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, das 9h às 16h.

De acordo com o edital, poderão participar exclusivamente pessoas jurídicas sediadas em Duas Barras. Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar toda a documentação exigida no edital, que estabelece as regras, critérios de seleção e demais condições para participação.

Promovida pela Prefeitura, a Festa do Bacalhau integra o calendário de eventos do município e reúne gastronomia, cultura e atrações para moradores e visitantes. Além de movimentar o turismo, o evento representa uma oportunidade para fortalecer o comércio local e valorizar os empreendedores da cidade.

Serviço

Credenciamento de expositores – Festa do Bacalhau 2026

Período de inscrições: 27 a 31 de julho de 2026

Horário: das 9h às 16h

Local: Setor de Protocolo da Prefeitura de Duas Barras

Quem pode participar: pessoas jurídicas sediadas em Duas Barras

Evento: Festa do Bacalhau 2026 – de 14 a 16 de agosto