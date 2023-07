III Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias - Divulgação

III Colégio da Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/07/2023 20:05

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (03/07), o lll Colégio da Polícia Militar, campus Duque de Caxias, realizou a solenidade de entrega de boinas aos 17 novos alunos aprovados no concurso para o 1º Ano do Ensino Médio. A cerimônia marca o período de adaptação das aulas e simboliza a incorporação dos estudantes às tradições de honra e patriotismo cultivadas na instituição de ensino.

Também foram entregues os certificados aos alunos que se destacaram nas Olimpíadas Canguru de Matemática e Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP e Química. A cerimônia foi marcada pela emoção: foram inauguradas três alamedas, no lll CPM/ERJ, homenageando três militares, dois policiais que faleceram durante uma ocorrência em Duque de Caxias, 3º sgt Roberto Rino de Souza e CB PM Felipe Moura Cardoso Soresini e o Gal Bda Olívio Gondim de Uzêda, combatente na conquista de Monte Castelo, em 21 Fev 1945.

“Estou muito emocionada e feliz. O Batalhão do vovô subiu o Monte Castelo e o conquistou. Outras pessoas fizeram tentativas e não obtiveram sucesso. Eu tenho o maior orgulho de falar isso e quando me convidaram para a inauguração da alamenda com o nome dele eu vim de Belo Horizonte com o maior prazer para ver este momento tão importante para a minha família. Muito obrigada pela homenagem”, disse a neta do Gal Bda Olívio Gondim de Uzêda, Laís Wanderley de Castro Pena.



Para a Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, nada melhor que um dia festivo como este para prestar uma homenagem aos nossos heróis.

“Infelizmente dois policiais faleceram aqui na cidade de Duque de Caxias protegendo a população e temos também o General Uzêda, que também faleceu indo à formatura de seu filho, na década de 70. Então nós entendemos que este seria o melhor momento para homenagear aqueles que lutaram a fim de que tivéssemos paz e tranquilidade”, finalizou a Comandante do lll CPM/ERJ.