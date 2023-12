Fundec realiza desfile de moda com tema sobre brasilidade - Divulgação

Publicado 13/12/2023 20:51

Duque de Caxias - Aconteceu, na última terça-feira (12), no Hotel Escola, em Xerém, o desfile de moda realizado pelos alunos do curso de moda e design da Fundec. O tema do desfile deste ano foi “Brasilidade, vamos falar de Brasil!”. A proposta era explorar diversos segmentos das riquezas naturais do Brasil, no que tange à fauna, flora, artesanato, história e arte. Através do desfile, os alunos puderam mostrar o trabalho desenvolvido em sala de aula durante o semestre.

Ao todo, 60 alunos, das unidades Gramacho, Jardim Primavera e Instituto Zeca Pagodinho, apresentaram peças autorais. A estudante Carol Gurjão falou sobre a realização de ver sua criação sendo apresentada ao público.

“É uma experiência muito boa. A gente não esperava que fosse um desfile tão grande e com todo esse movimento. O tema brasilidade foi encantador para mim. Eu que sou carioca, adoro o Rio de Janeiro e sou apaixonada pelo Brasil, para mim foi muito bom”, concluiu a estudante.

A Fundec busca, com essa iniciativa, evidenciar a parte artística dos alunos, possibilitando que seus familiares e amigos vejam o resultado da aplicação dos seus trabalhos. Os interessados para este e outros cursos devem procurar a Fundec para mais informações, através do site https://www.fundec.rj.gov.br.