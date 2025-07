Caxias dá salto na educação com construção de escolas bilíngues - Divulgação

Caxias dá salto na educação com construção de escolas bilíngues

Publicado 23/07/2025 18:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, está transformando o cenário da educação no município com a construção de escolas bilíngues e de creches modernas, ampliando o número de vagas. Projetadas pela Secretaria Municipal de Obras, as novas unidades visam oferecer mais qualidade de ensino, inclusão e infraestrutura adequada para os matriculados na rede pública de ensino municipal.



As escolas bilíngues são construídas dentro do padrão UFRJ, seguindo identidade visual, normas de acessibilidade e de sustentabilidade. Todas as unidades contam com placas solares para geração de energia, com ambientes climatizados e planejados para o desenvolvimento educacional e social, como salas de leitura, sala de informática, salas multiuso, quadra poliesportiva, pátio coberto, refeitório, auditório com capacidade para 120 pessoas, além de setores completos para administração, nutrição e equipe pedagógica.

As novas creches municipais seguem o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e foram projetadas para oferecer um ambiente acolhedor e climatizado, com boa acústica e acessível para a primeira infância. As unidades contam com salas de aula, berçário, lactário, fraldário, refeitório, pátio coberto, horta, playground, áreas arejadas, banheiros adaptados, vestiários e setores administrativos com direção, almoxarifado, secretaria e rouparia.



Nos primeiros sete meses da atual gestão, já foram entregues a Creche Hydekel de Freitas Lima, na Vila Ideal, e a Creche Fábio Tenório Cavalcanti, no Pantanal. Outras onze unidades estão em construção em diferentes bairros do município.