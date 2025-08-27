Tarifa Zero e obras são temas abordados na tribuna da Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Marquinho Oi (União) ressaltou as ações da prefeitura na sua região. “Estão reformando a praça do Periquito e pude mostrar ao deputado estadual Rosenverg Reis a necessidade que nós temos ali de ter uma Clínica da Família”.
Tarifa Zero
Os vereadores comentaram sobre a ampliação do Tarifa Zero no município para suprir a necessidade da população que deveria ser atendida pelas empresas de ônibus. Marquinho Oi citou a importância do serviço diante do descaso de algumas empresas de transporte público.
Catiti (PDT) reiterou sua indicação para os bairros Bela Vista, Engenho do Porto, Parque Lafaiete, Bar dos Cavaleiros e região.
Em seguida, Juliana do Táxi falou sobre o lançamento da linha que liga o Parque Beira Mar à Estação de Duque de Caxias. A região estava sem o transporte público há quase cinco anos.
Hospital Veterinário
Celebrado em 26/08, o Dia Mundial do Cachorro foi lembrado pelo vereador Junior Reis (MDB) que traçou um paralelo sobre a importância do Hospital Veterinário de Duque de Caxias. A data tem o objetivo de reforçar o combate a maus-tratos e o incentivo a adoção responsável.
Em seu discurso, Junior Reis também destacou ações do governo municipal ligadas à saúde, educação, transporte, infraestrutura e meio ambiente.
Saúde
O vereador Valdecy Nunes (MDB) enumerou as visitas com o prefeito Netinho Reis em Campos Elíseos.
Por último, eles foram às obras de uma escola bilíngue, também no Parque Império.
Dia do Psicólogo
A vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou que, em 27/08, é comemorado o Dia do Psicólogo e, em sua manifestação na tribuna, ela parabenizou os profissionais por cuidarem da mente e do bem-estar das pessoas, e convidou a todos para um evento, na Câmara, na quarta-feira (27), em homenagem a eles.
Ainda na sessão plenária de 26/08
A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira, secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia contendo indicações, projetos de lei e também a mensagem do Executivo dispondo sobre a criação de funções de confiança para a gestão das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
Os vereadores ainda aprovaram, em dois turnos de votação, projetos de lei e projetos de decretos legislativos concedendo medalhas e títulos.
