Tarifa Zero e obras são temas abordados na tribuna da Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 27/08/2025 22:01

Duque de Caxias - As inúmeras obras que estão acontecendo no município de Duque de Caxias, muitas delas, oriundas das indicações dos vereadores, foram citadas na tribuna da Câmara durante a sessão plenária de 26/08. O vereador Moisés Neguinho (PP) falou sobre a reforma geral do campo do Latão, aguardada há anos pelos moradores.

“O bairro Jardim Gramacho sofreu com impacto ambiental por diversas décadas e, hoje, a gente está ali ajudando e atendendo os anseios da população”. Outro pedido de Moisés Neguinho é para a reforma geral do campo da Paraíso.



Marquinho Oi (União) ressaltou as ações da prefeitura na sua região. “Estão reformando a praça do Periquito e pude mostrar ao deputado estadual Rosenverg Reis a necessidade que nós temos ali de ter uma Clínica da Família”.



Tarifa Zero



Os vereadores comentaram sobre a ampliação do Tarifa Zero no município para suprir a necessidade da população que deveria ser atendida pelas empresas de ônibus. Marquinho Oi citou a importância do serviço diante do descaso de algumas empresas de transporte público.



Catiti (PDT) reiterou sua indicação para os bairros Bela Vista, Engenho do Porto, Parque Lafaiete, Bar dos Cavaleiros e região.

“É um povo que paga os seus impostos e precisa receber ações de volta do governo”, disse ele, apontando que quando uma prestadora de serviços desqualificada não tem responsabilidade com a população, ela tem que ser tirada de circulação. Catiti recebeu o apoio dos vereadores Juliana do Táxi (PL) e Beto Gabriel (SD).



Em seguida, Juliana do Táxi falou sobre o lançamento da linha que liga o Parque Beira Mar à Estação de Duque de Caxias. A região estava sem o transporte público há quase cinco anos.



Hospital Veterinário



Celebrado em 26/08, o Dia Mundial do Cachorro foi lembrado pelo vereador Junior Reis (MDB) que traçou um paralelo sobre a importância do Hospital Veterinário de Duque de Caxias. A data tem o objetivo de reforçar o combate a maus-tratos e o incentivo a adoção responsável.

“Fui até o Hospital de Cães e Gatos, o primeiro da Baixada Fluminense público e gratuito, e fiquei muito feliz. Novos equipamentos, reformas. Cuidar dos animais é importante”.



Em seu discurso, Junior Reis também destacou ações do governo municipal ligadas à saúde, educação, transporte, infraestrutura e meio ambiente.



Saúde



O vereador Valdecy Nunes (MDB) enumerou as visitas com o prefeito Netinho Reis em Campos Elíseos.

“Fomos visitar a UPH, onde será instalado um PSF para atender a região que hoje tem uma cobertura zero da Atenção Básica. Duas equipes estão sendo preparadas para começar a atender a população. Serão sete mil famílias beneficiadas”.



Por último, eles foram às obras de uma escola bilíngue, também no Parque Império.

“A região que sempre foi abandonada, agora, tem o olhar carinhoso do poder público através da parceria, do trabalho e da força daqueles que querem uma cidade melhor”.



Dia do Psicólogo



A vereadora Delza de Oliveira (MDB) ressaltou que, em 27/08, é comemorado o Dia do Psicólogo e, em sua manifestação na tribuna, ela parabenizou os profissionais por cuidarem da mente e do bem-estar das pessoas, e convidou a todos para um evento, na Câmara, na quarta-feira (27), em homenagem a eles.



Ainda na sessão plenária de 26/08



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira, secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura do Expediente do Dia contendo indicações, projetos de lei e também a mensagem do Executivo dispondo sobre a criação de funções de confiança para a gestão das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.



Os vereadores ainda aprovaram, em dois turnos de votação, projetos de lei e projetos de decretos legislativos concedendo medalhas e títulos.