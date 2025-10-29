Cantor Maui - Divulgação

Cantor MauiDivulgação

Publicado 29/10/2025 17:49

Duque de Caxias - Voltado para promover o interesse pela literatura e expressão poética entre estudantes de 12 a 14 anos, o projeto "Poéticas na Escola - Slam", é desenvolvido pela Alkebulan Arte e Cultura e realizou uma série de 10 oficinas literárias na Escola Municipal Ginásio Emilinha Borba, em Nova Sepetiba, Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre os meses de outubro e novembro.

Utilizando a poesia falada como ferramenta principal, estimulando a criatividade, a oralidade e o pensamento crítico dos estudantes, além de oferecer um espaço para que os jovens reflitam sobre temas sociais e se conectem com a literatura de forma prática e envolvente. Ao final da série de oficinas, os alunos participarão de um grande evento, uma batalha de slam aberta à comunidade escolar, onde os estudantes apresentarão suas criações poéticas; e uma roda de conversa com professores e artistas convidados.

“A escolha do Slam como ferramenta se deve à sua capacidade de combinar literatura e performance de forma acessível, oferecendo uma entrada atraente para jovens que, muitas vezes, têm pouco contato com a literatura formal. O projeto surge da necessidade de ampliar o acesso à escrita criativa e à literatura em Nova Sepetiba, uma região com escassez de iniciativas culturais”, explica Fellipe Calarco, coordenador do projeto.

Cronograma

Encerrando a programação, no dia 19 de novembro, de 9h às 12h, será realizado o evento final em que os alunos poderão batalhar, mostrando as construções poéticas desenvolvidas nas oficinas para a comunidade escolar. O evento contará também com a participação do artista Maui.

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Maui é um cantor que mistura as melodias do R&B com elementos de gêneros eletrônicos como Grime, Afrobeats, Drum’n’Bass, Drill, entre outros. Sua carreira começou em 2017, com o lançamento de singles que o destacaram na cena musical carioca. Em 2021, com o R&Drill “Pega as suas coisas”, em parceria com o produtor ANTCONSTANTINO, conquistou seu primeiro grande reconhecimento, ultrapassando 1 milhão de reproduções nas plataformas de streaming.

Nas suas últimas edições o projeto "Poéticas na Escola - Slam" já alcançou mais de 2.770 estudantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Passando por 6 cidades e mais de 10 escolas.

O Slam

Slam é um tipo de poesia falada com raízes nos Estados Unidos, que se tornou um movimento cultural popular no Brasil, especialmente nas periferias. A atividade principal é a competição de poesia, onde os poetas têm um tempo limite para declamar textos autorais, sem recurso a adereços ou música, e com um júri escolhido na plateia.

O objetivo do slam é promover a expressão individual e coletiva, dando voz a temas sociais, políticos e pessoais, e funcionando como um espaço de resistência e empoderamento

Ficha técnica

Coordenador de projeto: Fellipe Calarco

Supervisão pedagógica: Nayara Matos

Produtores: Efêmero e Pitanga ZN

Assistente de produção: Jefferson Freitas

Oficineiro: DG

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Social Media: Carolyne Regina e Davi Leon

Mediadora de acessibilidade: Andreia Oliveira

Intérprete de LIBRAS: Thiago Carlos e Sheila Martins

Serviços

Poéticas na Escola - Slam

Grande final 19 de novembro

Escola Municipal Ginásio Emilinha Borba - Av. Um - Sepetiba, Rio de Janeiro - RJ