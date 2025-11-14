UPH de Saracuruna é entregue após reforma - Divulgação

Publicado 14/11/2025 16:56

Duque de Caxias - A Unidade Pré-Hospitalar (UPH), João Pedro Carletti, em Saracuruna, foi reformada. Como em todas as reformas feitas nas unidades de saúde, em nenhum momento, o atendimento foi suspenso e a população continuou recebendo a atenção e o cuidado na área da saúde. O prefeito Netinho Reis esteve na unidade que foi revitalizada para melhor atender os duque-caxienses.



A UPH Saracuruna teve as instalações reformadas e modernizadas, e todos os espaços são climatizados, oferecendo mais conforto para pacientes e funcionários. Foram reformados os banheiros e os consultórios; a recepção; as salas de vacina e de curativos. A sala vermelha, destinada ao atendimento imediato de pacientes em estado crítico, com risco iminente de morte, e que funciona como uma espécie de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), provisória para a estabilização de emergências graves, também foi reformada.

Já a sala amarela, setor de urgência, destinado ao atendimento de pacientes com quadro clínico grave; mas que, diferentemente da sala vermelha, não apresenta risco imediato de morte. Ambas as salas ganharam camas eletrônicas. As classificações das salas por cores fazem parte do sistema de classificação de risco, protocolo de Manchester, que organiza o atendimento por cores para garantir que os casos mais graves sejam priorizados.

As novidades incluem uma sala de telemedicina/telesaúde, onde o paciente tem consulta com o médico, por meio da internet, vitual, e, com a ajuda de uma enfermeira, é examinado. A triagem agora tem sala específica para atender adultos, e outra para a pediatria, é feita em um espaço reservado onde se medem a pressão, a temperatura e verifica os batimentos cardíacos; na sala amarela, cortinas separam os leitos, e o setor de fisioterapia foi ampliado.

É a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras, modernizando e melhorando as instalações de saúde para atender, cada vez melhor, os duque-caxienses. O prefeito Netinho Reis tem trabalhado para ampliar e dar conforto aos cidadãos nas unidades de saúde, oferecendo ao munícipe atendimento humanizado e de qualidade. Também participaram da inauguração das reformas a vice-prefeita, Aline do Áureo, o deputado federal Gutemberg Reis, representantes da câmara de vereadores e líderes comunitários.