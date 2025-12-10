Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo OuroReprodução
Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo Ouro
Site alcançou 89,53% de conformidade, resultado que supera em 22,93 pontos percentuais a média nacional
Duque de Caxias - Duque de Caxias tem um novo motivo para celebrar: o município acaba de conquistar o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), uma das certificações mais relevantes do país no controle e na divulgação de informações públicas. O reconhecimento destaca a qualidade e a eficiência do Portal da Transparência e reafirma o compromisso da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Controle Interno com a transparência, o acesso à informação e a prestação de contas à população.
Modernizado há menos de um ano, o Portal alcançou 89,53% de conformidade, resultado que supera em 22,93 pontos percentuais a média nacional (66,60%). Com esse desempenho, Duque de Caxias passa a fazer parte de um seleto grupo de portais certificados entre mais de 10 mil avaliados em todo o Brasil. A certificação foi anunciada durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), reforçando ainda mais sua relevância no cenário nacional.
A conquista do Selo Ouro demonstra o empenho da gestão do prefeito Netinho Reis em ampliar a transparência e facilitar o acesso do cidadão a informações essenciais sobre projetos, ações, investimentos e resultados da administração municipal. Para além do reconhecimento, a certificação do PNTP é um indicador de que o Município cumpre rigorosamente critérios técnicos de transparência, fortalecendo a confiança da população nas instituições públicas.
Desde maio deste ano, quando entrou em operação, o novo Portal da Transparência oferece uma navegação mais simples e intuitiva, além de acesso direto à Ouvidoria e ao Colab. Por meio dessas ferramentas, os munícipes podem enviar sugestões, reclamações, denúncias, elogios e solicitações de manutenção, ampliando a participação social e a interação entre a gestão pública e a comunidade.
O prefeito Netinho Reis, em parceria com a Secretaria Municipal de Controle Interno, vem intensificando ações de prevenção à fraude e à corrupção, reforçando a ética, a responsabilidade e a integridade dentro da administração municipal. O objetivo é consolidar uma cultura de transparência e eficiência no serviço público, alinhada aos princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade.
Duque de Caxias
Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo Ouro
Site alcançou 89,53% de conformidade, resultado que supera em 22,93 pontos percentuais a média nacional
Duque de Caxias
Prefeitura de Duque de Caxias inaugura nova praça com corrida
Prefeito Netinho Reis participou da atividade
Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias decreta ponto de facultativo no fim do ano
Medida vale para o dia 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026
Duque de Caxias
CER IV, em Caxias, já realizou mais de 260 mil atendimentos
Unidade é especializada em reabilitação
Duque de Caxias
Espetáculo leva MPB ao Teatro Raul Cortez, em Caxias
Iniciativa vai reunir alunos do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.