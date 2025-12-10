Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo Ouro - Reprodução

Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo Ouro

Publicado 10/12/2025 21:12

Duque de Caxias - Duque de Caxias tem um novo motivo para celebrar: o município acaba de conquistar o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), uma das certificações mais relevantes do país no controle e na divulgação de informações públicas. O reconhecimento destaca a qualidade e a eficiência do Portal da Transparência e reafirma o compromisso da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Controle Interno com a transparência, o acesso à informação e a prestação de contas à população.

Modernizado há menos de um ano, o Portal alcançou 89,53% de conformidade, resultado que supera em 22,93 pontos percentuais a média nacional (66,60%). Com esse desempenho, Duque de Caxias passa a fazer parte de um seleto grupo de portais certificados entre mais de 10 mil avaliados em todo o Brasil. A certificação foi anunciada durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC), reforçando ainda mais sua relevância no cenário nacional.

A conquista do Selo Ouro demonstra o empenho da gestão do prefeito Netinho Reis em ampliar a transparência e facilitar o acesso do cidadão a informações essenciais sobre projetos, ações, investimentos e resultados da administração municipal. Para além do reconhecimento, a certificação do PNTP é um indicador de que o Município cumpre rigorosamente critérios técnicos de transparência, fortalecendo a confiança da população nas instituições públicas.

Desde maio deste ano, quando entrou em operação, o novo Portal da Transparência oferece uma navegação mais simples e intuitiva, além de acesso direto à Ouvidoria e ao Colab. Por meio dessas ferramentas, os munícipes podem enviar sugestões, reclamações, denúncias, elogios e solicitações de manutenção, ampliando a participação social e a interação entre a gestão pública e a comunidade.

O prefeito Netinho Reis, em parceria com a Secretaria Municipal de Controle Interno, vem intensificando ações de prevenção à fraude e à corrupção, reforçando a ética, a responsabilidade e a integridade dentro da administração municipal. O objetivo é consolidar uma cultura de transparência e eficiência no serviço público, alinhada aos princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade.