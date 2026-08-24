Caxias realiza 1º Simpósio de Recursos Humanos da SaúdeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O objetivo foi promover a integração, a capacitação e a troca de conhecimentos entre os profissionais que atuam na área de Recursos Humanos da rede municipal de saúde, fortalecendo a padronização dos procedimentos, a segurança das informações, o conhecimento da legislação e o desenvolvimento de uma gestão de pessoas mais eficiente, organizada e humanizada.
O início do evento foi marcado por uma dinâmica, conduzida por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destacando a importância da atividade laboral para o bem-estar dos servidores. As mesas temáticas abordaram temas relevantes para a atuação dos Recursos Humanos, entre eles, Gestão de Pessoas – Conceitos e Legislação, Processos, Protocolos e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito dos Recursos Humanos. Durante a programação, também foi apresentado o Projeto de Padronização de Processos e Protocolos de Recursos Humanos, iniciativa da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, vinculada ao DAGP, que busca promover maior clareza, segurança, celeridade e uniformidade nos procedimentos relacionados à vida funcional dos servidores.
O simpósio reforçou a importância de uma atuação integrada e estratégica na área de Recursos Humanos, fortalecendo práticas mais organizadas, seguras e eficientes, alinhadas às necessidades dos servidores e ao aprimoramento da Administração Pública.
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