Caxias realiza 1º Simpósio de Recursos Humanos da Saúde - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias realiza 1º Simpósio de Recursos Humanos da SaúdeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/08/2026 19:39

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde realizou o 1º Simpósio de Recursos Humanos da Saúde, com o objetivo de promover a integração, a capacitação e a troca de conhecimentos entre os profissionais que atuam na área de Recursos Humanos da rede municipal de saúde.



O objetivo foi promover a integração, a capacitação e a troca de conhecimentos entre os profissionais que atuam na área de Recursos Humanos da rede municipal de saúde, fortalecendo a padronização dos procedimentos, a segurança das informações, o conhecimento da legislação e o desenvolvimento de uma gestão de pessoas mais eficiente, organizada e humanizada.

O 1º Simpósio de Recursos Humanos da Saúde, organizado pelo Departamento de Administração e Gestão de Pessoal (DAGP) da SMSDC, por meio da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP), reuniu gestores, autoridades e profissionais da rede municipal de saúde em um importante momento de integração, capacitação e troca de experiências, promovendo reflexões sobre a valorização dos servidores e o fortalecimento da Gestão de Pessoas. Entre as autoridades presentes estavam o Secretário Municipal de Administração, Francisco C. Klayn; o Procurador-Geral do Município de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar Rodrigues; a Subsecretária Operacional Flávia Menezes; o Subsecretário Executivo de Saúde, Vinicius Senos; a Diretora do DAGP, Debbie Gouveia; a Diretora do Departamento de Enfermagem, Elaine Paladino, representando a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano.



O início do evento foi marcado por uma dinâmica, conduzida por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destacando a importância da atividade laboral para o bem-estar dos servidores. As mesas temáticas abordaram temas relevantes para a atuação dos Recursos Humanos, entre eles, Gestão de Pessoas – Conceitos e Legislação, Processos, Protocolos e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito dos Recursos Humanos. Durante a programação, também foi apresentado o Projeto de Padronização de Processos e Protocolos de Recursos Humanos, iniciativa da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, vinculada ao DAGP, que busca promover maior clareza, segurança, celeridade e uniformidade nos procedimentos relacionados à vida funcional dos servidores.



O simpósio reforçou a importância de uma atuação integrada e estratégica na área de Recursos Humanos, fortalecendo práticas mais organizadas, seguras e eficientes, alinhadas às necessidades dos servidores e ao aprimoramento da Administração Pública.