Postos avançados para não aumentar a fila do INSS

A população que precisa dar entrada em aposentadoria e realizar outros serviços no INSS agora poderá contar com 12 postos avançados do INSS Digital que serão abertos em todo Estado do Rio de Janeiro. Uma parceria firmada entre o Sindicato Nacional de Aposentados e Idosos (Sindnapi) e o próprio INSS visa oferecer mais agilidade nas concessões de benefícios. As unidades vão funcionar em sedes de sindicatos e vão atender toda a população e não só trabalhadores sindicalizados. O primeiro posto a ser inaugurado ficará no Sindicato dos Metalúrgicos de São Gonçalo e será aberto no próximo dia 17. Os seis primeiros postos serão abertos até abril. São eles: São Gonçalo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Niterói, Duque de Caxias e Nova Friburgo. Os demais ficarão em Volta Redonda, Cabo Frio, Araruama, Rio das Ostras, Campos e no Centro do Rio. Nestes locais ainda não há um endereço fechado. "O objetivo da parceria é facilitar e agilizar a vida dos nossos associados e da população em geral, a intenção é receber todos que precisarem de ajuda nessa área. O atendimento no posto é gratuito, por ondem de chegada, sem necessidade de agendamento e realizado por um agente credenciado pelo INSS", conta ao DIA Rafael Zibelli Neto, presidente estadual e coordenador-geral do Sindnapi. E quais serviços os segurados poderão dar entrada nos postos? São eles: aposentadorias por idade e por tempo de contribuição especial, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade, e Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Segundo Zibelli, é importante destacar que os segurados que protocolarem seus processos nos postos avançados não vão precisar realizar o agendamento pelo INSS, basta comparecer ao local, em dias e horários estabelecidos com a documentação necessária. Confira o calendário e os endereços



17/2: São Gonçalo

Sindicato dos Metalúrgicos de São Gonçalo

Rua Mauricio de Abreu nº 2336 - Neves - Tels.:2628-0508 / 98628-0629

Sindiquimica NI

(Nova Iguaçu, Mesquita, Itaguaí, Paracambi, Seropédica, Queimados e Japeri)

Rua Teresinha Pinto nº 457 – Centro Tel.: 2767-8660

19/2: Petrópolis

Sinpospetro

Rua Teresa nº 608 – sala 161 – Alto da Serra - Tel.:(24) 2231-4899

20/2 Niterói

Sinpospetro Niterói e Região

Av.Ernani do Amaral Peixoto nº 458 - Centro - Tel.:2719-9906

10/3 Duque de Caxias

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos

(Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis)

Rua Sebastião de Oliveira nº 195 - Centro - Tel.: 3846-0024

11/3 Nova Friburgo

Sindnapi RJ

Rua General Osório nº 351 – Centro - Tels.: (22) 3016-2099 e 3066-1999

Na Baixada, o primeiro posto será em Nova Iguaçu

O primeiro posto avançado do INSS na Baixada Fluminense será inaugurado em Nova Iguaçu, no dia 18. A unidade vai funcionar no Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

"O objetivo é oferecer suporte aos trabalhadores que se sentirem desamparados ou perdidos quando precisarem de algum serviço do INSS e não tenham mais a agência para lhes orientar ou ainda não tenham acesso à internet ou dificuldade com novas tecnologias", informa Sandoval Marques, presidente do Sindiquímica.





Cumprimento do prazo legal será cobrado

Além do agente credenciado do INSS, os postos vão ter um assessor jurídico para dar orientações a todos os segurados. Segundo o sindicato, o prazo previsto em lei - que não pode ultrapassar os 45 dias - será cobrado ao instituto.

À frente do atendimento jurídico do Sindnapi, Alexsandro Santos, diz que a finalidade da parceria é prestar um serviço diferenciado aos trabalhadores. "Em todos os postos de atendimento haverá um advogado da área previdenciária", garante. Os processos serão acompanhados por esses profissionais, inclusive o cumprimento do prazo legal, e tudo isso gratuitamente", acrescenta Santos.

O INSS enfrenta uma crise causada pela combinação da redução de pessoal, devido à aposentadoria de servidores sem reposição por meio de novos concursos, e ao crescimento da quantidade de pedidos de benefícios por conta do INSS Digital.

Cerca de 115 mil pessoas esperam pela análise de requerimentos há mais de 45 dias em todo Estado do Rio de Janeiro.

Galeria de Fotos Medidas do governo não surtiram efeito para reduzir a fila de espera na liberação de benefícios do INSS Luciano Belford Alexsandro Santos, advogado: o atendimento será gratuito nos postos avançados Armando Paiva / Agncia O Dia