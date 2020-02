Carnaval do Rio vai gerar R$ 1 bilhão na economia, aponta Fecomércio

Rio - Os levantamentos do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostram que a economia da cidade do Rio será beneficiada com a chegada do Carnaval. Segundo análises, os blocos de 2018, quase 500, e 2019, mais de 600, arrastaram mais de cinco milhões de pessoas pelas ruas da cidade. Assim, com os moradores da capital fluminense, nos cinco dias de folia, esta movimentação deve chegar a R$ 1 bilhão.

Em estudo também foi perguntado aos moradores quais serão os principais gastos durante a folia:

• consumo de alimentação e bebidas (44,6%)

• viagens/passeios para fora da cidade do Rio (17,2%)

• uso de aplicativos de transporte/taxi (6,1%)

• compra de fantasias ou adereços (2,6%)

• desfiles das escolas de samba-Sambódromo (1,9%)

• festas temáticas (1,6%)

Ainda segundo a pesquisa, entre os cariocas que têm intenção de ficar na cidade (82,9%), o gasto médio por pessoa será de 200 reais neste carnaval.