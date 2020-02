Blocos tomam conta do Rio no último fim de semana de pré-Carnaval

Rio - Este último sábado de pré-Carnaval no Rio de Janeiro conta com 58 blocos animando os foliões pela cidade. Por volta das 10h, o sertanejo "Chora, Me Liga" arrastou uma verdadeira multidão na Rua 1º de Março, no Centro da Cidade, por onde passam os maiores blocos cariocas.

Já no Leme, na Zona Sul, um palco montado no final da Avenida Atlântica recebeu o Blocobuster, que é dedicado ao cinema e está estreando no Carnaval do Rio. Além de trilhas de filmes, o repertório do bloco também conta com temas de séries e novelas. Ao meio-dia, será a vez do Bloco Brasil se apresentar no mesmo palco.

Confira os blocos que desfilam neste sábado:

Céu na Terra (Santa Teresa). Concentração: R. Alm. Alexandrino. Início: 8h

Chora Me Liga (Centro). Concentração: Centro. Início: 9h



Chove na Barra (Barra da Tijuca). Concentração: Av. Lúcio Costa, 3300. Início: 9h



Estratégia (Centro). Concentração: Largo São Francisco de Paula. Início: 9h



Sá Pereira Infantil (Botafogo). Concentração: R. Capistrano de Abreu, 29. Início: 9h



Turbilhão Carioca (Ipanema). Concentração: Av. Borges de Medeiros (Jardim de Alah). Início: 9h



Bloco Brasil (Leme). Concentração: Praça Almirante Julio Noronha, Leme. Início: 10h



Blocão da Tijuca (Tijuca). Concentração: Praça Saens Peña. Início: 10h



Bloco Brasil (Leme). Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha. Início: 10h



Bloco da Caixinha (Vargem Grande). Concentração: Estrada do Pacuí, 2. Início: 10h



Bloco da Pracinha (Jardim Botânico). Concentração: Praça Pio XI. Início: 10h



Bloco do ECJG (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 10h



Orquestra para Crianças (Recreio dos Bandeirantes). Concentração: Av. José Luiz Ferraz, 1079. Início: 10h



Minibloco (Tijuca). Concentração: Av. Maracanã. Início: 10h



Seu Largato Mama (Vila Isabel). Concentração: R. Visc. de Abaeté, 135. Início: 11h



Teimosos do Maracanã. Concentração: R. Visc. de Itamarati, 42. Início: 12h



Plantão Bom é Samambaia (Maracanã). Concentração: Praça Maracanã. Início: 13h



Só o Cume Interessa (Urca). Concentração: Praia Vermelha. Início: 13h



Butano Na Bureta (Maracanã). Concentração: R. Sen. Furtado, 48. Início: 14h



Serrote Afiado (Engenho da Rainha). Concentração: Rua Carlos Gonçalves Penna, 151. Início: 14h



Xupa Mas Não Baba (Laranjeiras). Concentração: R. Alice. Início: 14h



Batuke de Ciata (Saúde). Concentração: Rua Argemiro Bulcão, Pedra do Sal. Início: 15h



Bloco da Ansiedade (Laranjeiras). Concentração: R. Gago Coutinho. Início: 15h



Fla Master (Barra da Tijuca). Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604. Início: 15h



Parei de Beber, Não de Mentir (Curicica). Concentração: R. Mandina. Início: 15h



Banda Carnavalesca Flack (Riachuelo). Concentração: R. Flack, 6. Início: 16h



Alegria do Sapê (Bento Ribeiro). Concentração: R. Camoropim, 188. Início: 16h



Calma Amor (Irajá). Concentração: Irajá. Início: 16h



Chá da Alice (Centro). Concentração: R. Sacadura Cabral, 49. Início: 16h



Bloco da Mamadeira (Botafogo). Concentração: Redondo da Praça General Leandro. Início: 16h



Encosta (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 16h



Já Comi Pior Pagando (Tijuca). Concentração: R. Leite de Abreu, 10. Início: 16h



Confraria da Bebidinha (Abolição). Concentração: R. Macedo Braga, 12. Início: 16h



Eu Tô Aqui (Realengo). Início: 16h



Pérola da Guanabara (Ilha de Paquetá). Concentração: Paquetá. Para este bloco, será obrigatório comprar

cartões especiais, nesta sexta (14), na Praça 15. Início: 16h



Simpatia é Quase Amor (Ipanema). Concentração: R. Teixeira de Melo. Início: 16h



Pinto Sarado (Santo Cristo). Concentração: Tv. Sara. Início: 17h



Bloco da Familha (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 17h



Bloco do Balde Sulacap. Concentração: R. Antônio de Mendonça. Início: 17h



Encosta Que Ele Cresce (Vista Alegre). Início: 17h. Concentração: R. Ribatejo



Me Engana Que Eu Gosto (Botafogo). Início: 17h. Concentração: Praça Joia Valansi



Mistura de Santa (Santa Teresa). Início: 17h. Concentração: R. Francisca de Andrade



Os Monarcas (Ribeira). Início: 17h. Concentração: Praia da Engenhoca



Baile do Guri (Taquara). Início: 18h. Concentração: Praça Albert Sabin (Merck)



Banda Bandida (Copacabana). Início: 18h. Concentração: Praça Inhagua



Banda de Vila Isabel. Início: 18h. Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 406



Banda do Tijuca Tênis Clube. Início: 18h. Concentração: Rua Conde de Bonfim, 451



Banda Haddock (Tijuca). Início: 18h. Concentração: R. Haddock Lobo, 359



Birita Mas Não Cai (Madureira). Início: 18h. Concentração: Estr. do Portela, 446



Bloco do Aquilah (Madureira). Início: 18h. Concentração: R. Soares Caldeira, 115



Afoxé Omo Ifá (Vila Isabel). Início: 18h. Concentração: Praça Barão de Drumond



Carmelitas (Ensaio) (Centro). Início: 18h. Concentração: Praça Tiradentes



Bloco do Rock (Centro). Início: 18h. Concentração: Praça Tiradentes



Bloco Eu Amo a Lapa. Início: 18h. Concentração: Av. República do Paraguai, 395



Bloco Minha Raiz (Maracanã). Início: 18h. Concentração: R. Visc. de Itamarati, 41



Deita Mas Não Dorme (Taquara). Início: 18h. Concentração: Estr. dos Bandeirantes, 144



Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! (Del Castilho). Início: 18h. Concentração: R. Chapadinha, 12



Amigos da Esquina (Engenho de Dentro). Início: 20h. Concentração: R. Pernambuco



Ih, É Carnaval! (Urca). Início: 21h. Concentração: Av. Pasteur