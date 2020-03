Dólar chega a R$ 5,07 após primeira morte por coronavírus, recua, mas segue em alta

São Paulo - Após a confirmação da primeira morte de um paciente com coronavírus no Brasil , o dólar comercial bateu R$ 5,079 por volta das 11h10. Passado o susto, houve queda e a moeda americana chegou a valer R$ 5,01 cerca de uma hora depois. Entretanto, ela continua volátil, variando entre R$ 5,01 e R$ 5,04.Durante a manhã desta terça-feira, o Banco Central fez uma intervenção para tentar conter o dólar, que na segunda-feira fechou pela primeira vez acima dos R$ 5. O BC realizou um leilão de linha às 9h30 e injetou US$ 2 bilhões no mercado brasileiro.Em compensação, o Ibovespa (índice de referência da Bolsa de São Paulo) teve alta durante a manhã e, por volta das 12h30 subiu 5,47%, chegando aos 75.063 pontos.